16enne si toglie la vita in una comunità: "Scusa mamma, qui non ci volevo stare"

“Mamma, questo è per te, perdonami. Non è colpa tua, ma te lo avevo detto che in comunità non ci volevo stare”. Queste sono le strazianti parole che un 16enne originario di Boscoreale ha scritto a sua madre prima di togliersi la vita nella comunità dove era recluso dal 27 novembre scorso. Il giovane, accusato di rapina aggravata di un telefonino in concorso con altri ragazzi, doveva espletare la pena nella struttura, ma lì non ci voleva stare. Il dramma si è verificato nelle scorse ore a Villa di Briano, in provincia di Caserta. La struttura dove si trovava il giovane si trova in via Ugo La Malfa.

Sul luogo del fatto di cronaca sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Aversa, che adesso stanno indagando sulle cause che hanno portato il ragazzo a compiere l’insano gesto. Tutti sono rimasti sconvolti e senza parole nella comunità. Secondo quanto riferiscono i media locali, il corpo ormai senza vita del 16enne è stato trovato nel bagno della comunità. Il ragazzo si sarebbe impiccato. La tragedia ha sconvolto la cittadina di Boscoreale e anche di Villa di Briano.

Indagini in corso

Al momento sono davvero pochi i particolari che si conoscono su questo episodio. Le indagini proseguono nel più stretto riserbo, anche perché la vicenda vede coinvolto un minore e la prudenza è d’obbligo in questi casi. Si tratta di un caso molto delicato. Per motivi di privacy le generalità del giovane che si è tolto la vita non sono state rese note, questo anche per proteggere l’identità dei suoi famigliari.

Sul posto sono intervenuti anche i sanitari del 118, che purtroppo non hanno potuto far altro che constatare il decesso del ragazzo. Al momento la salma del 16enne è stata trasferita presso l’istituto di medicina legale, dove si trova a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Nelle prossime ore sul corpo del ragazzo sarà eseguita l’autopsia, esame che chiarirà le circostanze del decesso.

Nelle prossime ore si potranno conoscere sicuramente altri dettagli su questo dramma che ha sconvolto la provincia di Caserta e l’intera Campania. Grande il dolore dei famigliari, ma anche di amici e conoscenti. La tragedia si sarebbe verificata nella giornata di ieri 8 marzo, poco prima di mezzogiorno.