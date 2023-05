16enne muore in uno scontro fra scooter, chi ha causato l’incidente non ha prestato soccorso

Una tragedia ha colpito la comunità di Castelnovo Sotto nel reggiano, quando il giovane Matteo Botti, di soli 16 anni, ha perso la vita in seguito a un terribile incidente stradale. La notizia ha lasciato sconvolta l’intera comunità, che si stringe attorno alla famiglia Botti in questo momento di profondo dolore.

Matteo si trovava a Parma, dove viveva sua madre, mentre lui abitava a Cogruzzo. È stato coinvolto in uno scontro tra due motorini in via Muratori, zona via Sidoli, la scorsa domenica sera. Purtroppo, le ferite riportate nell’incidente erano così gravi da non lasciare scampo al giovane, nonostante il ricovero in rianimazione presso l’ospedale Maggiore di Parma. La famiglia ha avuto la generosità di autorizzare l’espianto degli organi di Matteo, donando una speranza di vita ad altre persone bisognose.

La ricerca di giustizia

L’amico di Matteo e le persone presenti sul luogo dell’incidente hanno prontamente chiamato i soccorsi, ma purtroppo ogni tentativo di salvarlo è stato vano. I medici hanno dovuto constatare il decesso del ragazzo nel pomeriggio successivo. La Polizia Locale è intervenuta per cercare di ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente, ed è emerso che il giovane responsabile sarebbe fuggito senza prestare soccorso, lasciando tutti sconvolti di fronte a tale gesto insensibile.

La famiglia Botti è una delle più conosciute nella zona. Il padre Stefano è un infermiere ricercatore, sempre impegnato in viaggi per convegni ed incontri. Fino al 2021, è stato anche consigliere comunale di maggioranza, dedicando parte del suo impegno anche alla vita istituzionale di Castelnovo Sotto. Anche la madre Simona è un’infemiera di professione. Matteo lascia anche il fratello minore Luca, le sorelle Sara e Chiara, oltre a tanti amici che lo ricorderanno con affetto e tristezza.

La notizia della tragica morte di Matteo ha scosso profondamente non solo i suoi cari, ma anche tutta la comunità di Castelnovo Sotto. Su Facebook, dove spesso si condividono momenti di gioia e di condivisione, oggi si fa spazio al dolore e alla solidarietà. Tanti messaggi di cordoglio e di conforto stanno affluendo sui profili della famiglia Botti, dimostrando quanto Matteo fosse amato e apprezzato da tutti coloro che lo conoscevano.In momenti come questi, è fondamentale unirci come comunità per sostenere coloro che stanno attraversando un lutto così profondo. Le parole di affetto e vicinanza possono portare un po’ di conforto a coloro che sono colpiti da una tragedia simile.