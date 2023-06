La denuncia di un ciclista capitato in un bar del centro di Como: 5 euro un caffè, 16 euro due bottigliette d’acqua da mezzo litro, succo di frutta a 8 euro. “Pausa caffè in centro a Como… con lo scontrino di Dubai“, il post sui social. “Una bottiglietta di plastica da 500ml al supermercato costa 60 centesimi. Sono prezzi gonfiati per l’arrivo dei turisti“.

Giro in centro in bici con pausa caffè a Como centro… e lo scontrino di Dubai. Così recita il post di Alessandro M., ciclista della provincia di Milano che qualche giorno fa, in compagnia di un amico, ha deciso di pedalare fino al centro della cittadina affacciata sul lago. Trovandosi davanti, più che all’acqua dolce, a un conto salatissimo. Ovvero 5 euro un caffè, 16 euro due bottigliette d’acqua da mezzo litro, due succhi di frutta all’ananas sempre a 8 euro l’uno per 16 euro totali. Conto finale, quasi 30 euro.

Piovono i commenti sul post di Facebook, tra i tanti che negli ultimi mesi denunciano l’impennata dei prezzi dei locali in centro a Como. “Ma i prezzi non erano scritti sul menu esposto all’esterno?“, tra le domande a commento della fotografia che ritrae lo scontrino incriminato. “Potrebbe, un menù fuori c’era. Non lo abbiamo guardato perché di solito vado lì quando mi alleno e faccio tappa a Como, ma non ho mai visto o pagato una cifra del genere“, risponde il ciclista. “Avranno alzato perché adesso ci sono i turisti. E capisco il guadagnare col turismo ma così è veramente troppo: una bottiglia d’acqua (bottiglietta di plastica da 500ml, costo al supermercato 60 centesimi) non può costare 8 euro. Così come il succo di frutta“.

Lo spritz a 15 euro: “Più caro che a Lugano”

La stessa situazione è capitata a un turista svizzero, che ha pubblicamente lamentato su un post sui social di aver speso 15 euro per uno spritz nello stesso bar. Il turista ha sottolineato che, nonostante abbia frequentato Como diverse volte all’anno e abbia avuto esperienze positive in ristoranti con prezzi ragionevoli, non si era mai avventurato in piazza Cavour per un aperitivo. Ha inoltre commentato che era consapevole che avrebbe pagato un po’ di più, ma ha trovato il prezzo di 15 euro per uno spritz decisamente eccessivo. Inoltre, ha notato che il tavolo era sporco e i cuscini completamente sporchi e macchiati. Ha concluso il suo commento affermando che il costo dello spritz era addirittura più alto rispetto a quello di Lugano. Queste testimonianze evidenziano l’insoddisfazione di Alessandro e del turista svizzero riguardo ai prezzi elevati e alla scarsa qualità dei servizi offerti nel bar di Como.

La situazione mette in luce l’importanza di garantire prezzi equi e una buona esperienza ai clienti, al fine di promuovere un turismo positivo e duraturo. Inoltre, sottolinea la necessità di un’adeguata pulizia e manutenzione dei locali per offrire un ambiente accogliente e piacevole ai visitatori. È fondamentale che le autorità locali e gli enti competenti prendano in considerazione queste testimonianze e adottino misure per regolare i prezzi e migliorare la qualità dei servizi nei locali del centro di Como, al fine di preservare la reputazione e l’attrattiva turistica della città.

La denuncia di Alessandro e del turista svizzero ha sollevato un vespaio di discussioni sulla questione dei prezzi e della qualità dei servizi offerti nei locali del centro di Como. Molti utenti hanno espresso la loro indignazione, sottolineando come questi prezzi siano decisamente esagerati e fuori luogo.È indubbio che l’arrivo dei turisti abbia un impatto positivo sull’economia locale, ma bisogna trovare un equilibrio che non penalizzi i visitatori.

Aumentare i prezzi in modo così esorbitante crea un’immagine negativa della città e può scoraggiare i turisti a tornare in futuro.