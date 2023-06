15enne con l’asma: il medico prescrive la spirometria, ma l’esame è solo tra 10 mesi

Chieti un ragazzo di 15 anni si trova ad affrontare un improvviso aumento dei sintomi di allergia, che preoccupano sia lui che sua madre. Decidono quindi di consultare il medico di famiglia, che dopo aver valutato i sintomi, consiglia di sottoporsi a un esame chiamato spirometria per determinare se sia in corso un principio di asma.La mamma, preoccupata per la salute del ragazzo, si reca immediatamente al Cup per prenotare l’esame. Tuttavia, rimane sorpresa e delusa nel constatare che l’unica data disponibile per la spirometria è il 10 aprile 2024, e non a Lanciano come speri, ma a Chieti.

Inoltre, nonostante il ragazzo sia giovane e si presuma abbia una precedenza, non viene dato alcun trattamento differenziato. Consulta il Cup lasciando la prenotazione, ma l’idea di dover aspettare dieci mesi e affrontare un viaggio a Chieti la preoccupa enormemente. Fortunatamente, ha la possibilità economica di portare suo figlio in una struttura privata per sottoporsi all’esame.

Tuttavia, ciò solleva una grande questione di giustizia sociale: cosa succede a coloro che non possono permettersi questa opzione?Inoltre, il problema delle lunghe liste di attesa riguarda anche altre persone, come segnalato da un’altra signora che non è riuscita a prenotare una visita dermatologica con mappatura dei nei a causa della mancanza di personale e registri disponibili.

La situazione è critica anche per gli operatori del Centro unico prenotazioni del Renzetti, che lavorano in condizioni di difficoltà. Nonostante abbiano a disposizione solo tre postazioni funzionanti su cinque e altre due senza rete, si sforzano di affrontare le richieste dei pazienti. La situazione delle liste di attesa si aggrava ulteriormente quando viene citato il caso di un paziente che ha prenotato un ecocolordoppler il 22 luglio 2021, ma la visita è fissata solo per il 13 giugno 2023, quindi bisognerà attendere ben due anni.

Anche per esami radiologici semplici, l’attesa arriva a settembre 2023 e per una gastroscopia a Ortona, la data più vicina disponibile è a novembre.Il direttore generale del Renzetti, Thomas Schael, ha respinto le accuse dei consiglieri comunali di opposizione, presentando cifre e dati riguardanti l’impegno del centro nella diagnostica e l’organico del personale. I cittadini, tuttavia, ribadiscono che, sebbene i dati potrebbero essere veritieri, è necessario rendere le liste di attesa almeno accettabili per un corretto accesso alle cure sanitarie. L’attuale situazione non è sostenibile e non si può continuare così.