1 Maggio nel ricordo di Luana D’Orazio, una borsa di studio per suo figlio

In occasione della festa del primo maggio, che celebra i lavoratori di tutto il paese, sono diverse le iniziative in memoria di Luana D’Orazio. La giovanissima mamma di Pistoia morì a soli 22 anni il 3 maggio 2021 mentre si trovava al lavoro in una ditta tessile di Montemurlo, in provincia di Prato. La giovane fu stritolata da un orditoio, al quale erano stati rimossi i dispositivi di sicurezza

Una vicenda che commosse tutto il paese, tanto che Luana è presto diventata uno dei simboli della lotta contro infortuni e morti “bianche”, come vengono definiti i casi in cui le persone si trovano a morire mentre si trovano sul posto di lavoro lavoro. Per questo in occasione della festa dei lavoratori, ed in prossimità del secondo anniversario della sua scomparsa, sono diverse le iniziative in sua memoria.

Patrizio La Pietra, sottosegretario alle Politiche agricole e pistoiese come Luana, si è interessato alla vicenda, ed ha fatto in modo tale che il premio della prima corsa ippica che si terrà oggi ad Agnano, in provincia di Napoli, sia dedicato alla giovane. “Quella ad Agnano è la corsa ippica più importante che abbiamo in Italia“, ha spiegato. “Quindi abbiamo voluto ricordare Luana D’Orazio dedicandole il premio della prima corsa“.

Non solo una dedica ideale del premio alla memoria della D’Orazio, ma anche una borsa di studio dedicata al figlio della giovane donna, che ha oggi 7 anni. “Abbiamo invitato la madre della ragazza, Emma Marazzo, che ritirerà una borsa di studio per il figlio di Luana messa a disposizione dal Ministero“, aggiunge La Pietra.

“Mia figlia è diventata un simbolo, ma non deve essere il simbolo delle morti, deve essere il simbolo dei lavoratori“, ha detto la Marrazzo, alla quale è stato concesso l’affidamento esclusivo del nipote. “Il 3 maggio è l’anniversario della sua morte: io devo lottare per vivere mentre lei non c’è più, ed è sempre più dura“.