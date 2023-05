Winnie the Pooh: blood and honey, in lavorazione il sequel

Winnie the Pooh: Blood and Honey è un film che o si ama o si detesta, infatti, non sono mancate le critiche e le recensioni negative. Eppure, il seguito si farà eccome; lo sceggiatore e regista Rhys Frake-Waterfield ha ricevuto l’ok per proseguire con le sanguinose avventure dei protagonisti del Bosco dei Centro Acri.

Secondo fonti ufficiali i lavori per girare Winnie the Pooh: Blood and Honey 2 inizieranno già da questo autunno; il che fa credere che per l’anno prossimo il film potrebbe essere proiettato nelle sale cinematografiche. Non si sa ancora nulla sulla possibile trama, ma il sequel potrà contare su un budget molto più alto rispetto a quello utilizzato per il primo film, ben 5 volte più elevato.

Questo vuol dire solo una cosa: ci sarà ancora più sangue e più violenza ad attendere il pubblico. L’idea di rendere degli innocui animaletti degli assetati di sangue e vendetta non è stata così male, anzi, per il regista si sta rivelando essere un’ottima trovata. Non è la prima volta che il regista si butta a capofitto su un piano del genere.

Rhys Frake-Waterfield, infatti, è noto anche per essere legato ad altri due film in cui ha eseguito un’operazione simile a quella di Winnie the Pooh: Blood and Honey. Il primo film è Bambi: The Reckoning, in lavorazione da questo inverno, potrebbe uscire nelle sale l’anno prossimo, ma ancora non si sa molto a riguardo. Dal titolo si intuisce che sarà una versione molto meno infantile del film animato di Bambi. Se quest’ultimo aveva fatto piangere intere generazioni, tra non molto le farà spaventare del tutto.

Il secondo, invece, è Peter Pan’s Neverland Nightmare, una versione horror del bambino che non voleva mai crescere; anche in questo caso il film potrebbe uscire l’anno prossimo, ma non si sa nulla di certo. Rhys Frake-Waterfield è pronto a far terrorizzare tutti per l’anno prossimo, rendendo la nostra infanzia più sanguinosa.