Wim Wenders racconta l’arte di Anselm Kiefer in un documentario

I più conoscono Wim Wenders per pellicole iconiche come “Il cielo sopra Berlino” del 1987, “Buena Vista Social Club” del 1999 e “Così lontano così vicino” del 1993, ma la produzione di questo grande regista è molto più ampia e varia e spazia anche tra i documentari, come quello su Anselm Kiefer.

La nuova pellicola di Wenders parla di questo artista e della sua originale produzione, per certi versi in bilico tra pittura e scultura, tra materia (quella delle sue grandi installazioni) e filosofia. Un artista poco noto al grande pubblico, ma che merità visibilità per le riflessioni che sa innescare con le sue opere.

Anselm Kiefer e ancor di più le sue grandi ed emblematiche opere d’arte sono al centro del nuovo film di Wenders, un originale documentario che saprà di certo convincere sia gli amanti del grande cinema che chi guarda con curiosità e interesse alle migliori espressioni dell’arte contemporanea.

Presentata nell’ambito della 76esima edizione del Festival di Cannes, la nuova fatica di Wenders è un documentario girato tra Francia, Germania e Italia, intitolato “Anselm“, che fa ampio uso di sofisticate tecniche di ripresa 3D. Si tratta di un lavoro già celebrato dalla critica, per il suo notevole valore poetico e stilistico, ma resta da attendere per sapere e capire se il pubblico lo accoglierà altrettanto bene e se lo saprà capire e quindi valorizzare fino in fondo.

Si tratta, a pieno titolo, di un riuscito omaggio al pittore e scultore tedesco, che ne restituisce un ritratto inedito e sfaccettato, di indubbio interesse. Wim Wenders è un creativo prolifico ed entusiasta, un regista tanto colossale, che non ha portato a Cannes solo questo bel documentario, ma anche un film dal titolo Perfect Days: una delicata riflessione sulla ricerca della bellezza e sul grande valore che possono potenzialmente avere le piccole cose.