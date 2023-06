Verdone e Pieraccioni ricordano Francesco Nuti: "Sarai sempre nei migliori ricordi"

Tutti ormai hanno appreso la notizia di quanto avvenuto a Francesco Nuti, amato regista ed attore toscano. A rendere omaggio all’autore di “Madonna che silenzio c’è stasera” anche i collegni Carlo Verdone e Leonardo Pieraccioni, che hanno condiviso una lunga amicizia con lo sfortunato artista pratese.

“Caro Francesco, compagno di lavoro generoso, affettuoso e pieno di talento sarai sempre nei miei migliori ricordi. Un forte abbraccio alla tua famiglia a tuo fratello Giovanni e ai tuoi geniali “Giancattivi‘ Athina Cenci e Alessandro Benvenuti“, ha scritto Carlo in un post sui social. “Gran dolore, tanta nostalgia“, ha concluso nel suo omaggio, accompagnato da una foto dei due artisti da giovani abbracciati.

Verdone e Nuti si conobbero a fine anni ’70 a Torino sul set del programma “No Stop“, una fucina di talenti dello spettacolo italiano che vide artisti come Marco Messeri, Massimo Troisi, Enzo De Caro e Lello Arena de La Smorfia, I Gatti di Vicolo Miracoli e Zuzzurro e Gaspare tra i suoi protagonist. Il regista romano ricordò l’amicizia con Nuti anche nel libro biografico “La carezza della memoria”, scritto durante il lockdown.

Anche Pieraccioni ha voluto rendere omaggio a Nuti su Instagram, dove lo ha definito “Artista fantastico, poetico, innovativo, quante risate mi hai fatto fare. Che regalo quando i primi giorni del mio primo film ti presentasti a sorpresa a salutarmi sul set“. Un ricordo particolare poi alla serata organizzata con Carlo Conti e Giorgio Panariello per raccogliere fondi per Nuti, in occasione del suo compleanno, davanti ad 8mila persone. “Che applauso infinito che ti fecero quando salisti sul palco. L’applauso infinito che si fa ad un Artista al quale vuoi davvero bene“.

I Giancattivi erano un trio comico toscano composto da Alessandro Benvenuti e Athina Cenci e Francesco Nuti, che lasciò il gruppo quattro anni prima dello scioglimento, raggiungendo il successo come attore e regista cinematografico. Il suo primo film come protagonista, “Ad ovest di Paperino” diretto da Alessandro Benvenuti, uscì nel 1981.

Nel 1985 passò anche dietro alla macchina da presa, dirigendo “Casablanca, Casablanca“, seguito poi da pellicole come “Tutta colpa del paradiso”, “Donne con le gonne” e “Il signor Quindicipalle“. Dopo anni di problemi personali, poco prima del suo ritorno sul set nel 2006 una caduta gli provocò pesanti conseguenze fisiche dalle quali non si è mai ripreso, causando il suo abbandono dalle scene.