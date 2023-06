"Tron: Ares", confermata la presenza di Evan Peters nel cast

La saga di Tron è pronta per un nuovo capitolo emozionante e promettente. Con il titolo Tron: Ares, il terzo film della serie porterà i fan in un mondo futuristico e digitale ancora una volta. E le buone notizie non finiscono qui: l’attore Evan Peters è stato confermato nel cast, aggiungendo ulteriore entusiasmo a questo atteso sequel. Tron: Ares si svolgerà nel mondo virtuale di Tron, dove il confine tra la realtà e la realtà virtuale si sfuma.

La trama esatta è ancora avvolta nel mistero, ma si prevede che il film offrirà un’avventura mozzafiato, ricca di azione e intrighi che coinvolgeranno i personaggi principali e il mondo digitale in cui vivono. Le riprese dovrebbero iniziare ad agosto, salvo imprevisti. L’attore americano è noto per i suoi ruoli in popolari serie televisive come American Horror Story e per aver interpretato Quicksilver nella saga degli X-Men.

La sua presenza nel film promette di aggiungere una nuova dinamicità e talento al cast, portando il suo carisma sul grande schermo nel ruolo di un personaggio ancora da svelare. La trama del primo film è la seguente: Kevin Flynn (Jeff Bridges), talentuoso programmatore di videogiochi alle dipendenze della ENCOM, un giorno viene licenziato dopo che il disonesto direttore Ed Dillinger (David Warner) si è appropriato di alcuni videogames ideati da Flynn. Quest’ultimo decide di vendicarsi e per farlo cerca di penetrare all’interno nel sistema informatico.

Tuttavia, da remoto è impossibile accedere ai dati e così, grazie all’aiuto di alcuni amici, Lora Yori (Cindy Morgan) e Alan Bradley (Bruce Boxleitner), Flynn si introduce di nascosto nell’edificio della ENCOM dove riesce ad accedere a un terminale. Mentre è intento a recuperare il proprio lavoro, però, viene intercettato da MCP, un occhio elettronico dotato d’intelligenza artificiale, che punto un laser contro Flynn, smaterializzandolo. Il programmatore finisce in un mondo di circuiti, codici e coordinate.

Il primo film della fortunata saga risale al 1982, diretto da Steven Lisberger. Nel cast sono presenti Jeff Bridges, Bruce Boxleitner, David Warner e Cindy Morgan. Fu il primo lungometraggio Disney in cui venne utilizzata la computer grafica. Nel 2010 la Disney porta in scena il secondo capitolo, Tron: Legacy, diretto da Joseph Kosinski. Questa volta il cast è composto da: Jeff Bridges, Olivia Wilde, Beau Garrett, Garrett Hedlund, Bruce Boxleitner e James Frain. Il film venne candidato nella categoria Miglior montaggio sonoro, premio che vinse, però, Inception.