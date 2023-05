Trento Film Festival, i vincitori ufficiali del concorso

Dal 28 aprile al 7 maggio si è tenuto il Trento Film Festival. Diversi i film in gara e le categorie. I premi, dalle celebri Genziate d’Oro e d’Argento, sono stati assegnati da una giuria internazionale di professionisti del cinema e della montagna. Il premio Genziana d’Oro Miglior Film – Gran Premio “Città di Trento” è stato vinto da film “Polaris“, diretto da Kirsten Carthew. La storia racconta della vita di una giovane ragazza cresciuta insieme ad un orso polare che decide di perseguire il suo destino dopo essere sfuggita alla cattura da parte di brutali guerrieri.

Genziana d’Oro – Premio del Club Alpino Italiano è stato vinto da “An Accidental Life“, diretto da Henna Taylor. Tratto da una storia vera, il film porta in scena la terribile caduta della scalatrice Quinn Brett nello Yosemite, che la lascia paralizzata dalla vita in giù e la costringe a mettere in discussione la sua vita.

Una menzione speciale è stata dedicata al film “Plai. A mountain pathe“, di Eva Dzhyshyashvili. La storia parla di Hannusia e Dmytro, sposati da oltre trent’anni e che vivono tra i monti Carpazi. Nonostante le difficoltà, la famiglia resta unita, anche quando Dmytro perde una gamba combattendo per difendere il loro paese, l’Ucraina.

Genziana d’Oro – Premio “Città di Bolzano” è stato vinto da Werner Herzog con il suo film “The Fire Within: A Requiem for Katia and Maurice Krafft“. La storia vera di Katia e Maurice Krafft, leggendari cineasti vulcanologi francesi, morti in seguito all’eruzione vulcano Unzen in Giappone. Il film è un requiem che celebra la memoria dei due studiosi.

Genziana d’Argento – Miglior Contributo Tecnico-Artistico è stato vinto da “Ice Merchants“, di João Gonzalez. Il film racconta di un padre e di suo figlio che vendono ghiaccio, ma per farlo si ritrovano ogni giorno a lanciarsi con un paracadute dalla loro vertiginosa casa appesa a una montagna, per recarsi al villaggio.