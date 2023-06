Tom Holland si allontana dalla recitazione: "Il mio ultimo show mi ha distrutto"

Tom Holland è sicuramente uno dei giovani attori più conosciuti e popolari del momento. I fan della giovane star britannica, diventata famosa in tutto il mondo grazie al ruolo di Peter Parker / Spider-Man nei film dell’Universo Cinematografico della Marvel, saranno sicuramente rattristati nell’apprendere che il 27enne è pronto ad allontanarsi dalle scene.

Holland ha infatti rivelato che si sta prendendo una pausa di un anno dalla recitazione, una decisione presa a causa del suo ultimo ruolo. L’attore britannico è protagonista della nuova miniserie di AppleTV intitolata “The Crowded Room“, che uscirà sul servizio di streaming alla fine di questa settimana. Interpretare il ruolo principale nel thriller psicologico oscuro, oltre a produrre, è stato “difficile“, ha ammesso Tom.

Nella serie AppleTV Tom interpreterà Danny Sullivan, un giovane che viene arrestato perché sospettato di aver commesso un crimine agghiacciante e rivela lentamente dettagli sulla sua fragile psiche durante gli interrogatori con un’agente, interpretata da Amanda Seyfried. In una recente intervista con ExtraTV, Tom ha confermato che “ora mi sto prendendo un anno di pausa, e questo è il risultato di quanto sia stato difficile questo show“. Nonostante l’impatto psicologico delle riprese, Tom si dichiara “entusiasta di vedere come andrà a finire, e sento che il nostro duro lavoro non è stato vano“.

“Lo show mi ha distrutto. È arrivato un momento in cui ho pensato, ‘Ho bisogno di una pausa’“, ha rivelato l’attore. “Stavamo esplorando alcune emozioni che sicuramente non avevo mai provato prima, e poi, essendo un produttore, affrontando i problemi quotidiani che derivano da qualsiasi set cinematografico, ha semplicemente aggiunto un livello extra di pressione“.

Dopo due anni intensi che lo hanno visto anche protagonista dei blockbuster “Spider-Man: No Way Home” e “Uncharted“, Tom è pronto a prendersi una lunga pausa, da trascorrere presumibilmente in compagnia della sua ragazza, la collega Zendaya.