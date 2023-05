The sixth child vince il Riviera International Film Festival

Il Film Festival di Sestri Levante si è concluso ieri pomeriggio con la proclamazione di tutti i vincitori nelle varie categorie. I partecipanti sono stati tutti giovani under 35 e il festival ha portato con sè un serie di incontri, anticipazioni di film e serie che presto arriveranno sul grande schermo. Il premio come Miglior Film è stato conferito a Léopold Legrand con il suo lungometraggio intitolato The Sixth Child. Mentre, il premio come Miglior Documentario è stato vinto da Ammar Kandil con Project Iceman.

Per questa edizione la giuria per la categoria film è stata composta da: Emily Mortimer, attrice britannica che ha preso parte a film come La casa dei libri (2017); Tamás Yvan Topolánszky, regista ungherese; Ludovica Rampoldi, sceneggiatrice italiana, Filippo Scotti, attore italiano noto per aver recitato nel film È stata la mano di Dio (2021) e Vanessa Beecroft, artista italiana. Per quanto riguarda la giuria per la categoria documentario, tra i giudici ci sono: Michela Andreozzi, regista italiana; Annalisa Camilli, giornalista italiana e Anna Favella, attrice italiana.

Tra gli ospiti speciali, invece, c’erano: Anna Foglietta, Moby, Selene Caramazza, Paolo Ruffini, Lavinia Longhi, Antonio Scurati, Ludovica Martino, Nils Hartmann, Aurora Giovinazzo, Filippo Nigro, Fiorenza Pieri, Artem, Maria Chiara Giannetta, Giuseppe Pirozzi, Anna Ammirati, Giancarlo Commare, Francesca Comencini, Enzo Paci, Wolfgang Knöpfler, Stefano Bise, Marco Bocci e Paki Meduri.

Il premio come Migliore attrice è stato vinto dall’ attrice Emilie Kroyer Koppel (“Unruly”) mentre il premio come Miglior attore da Benett Vilmányi (“Larry”). Il premio come Miglior regista è toccato a Erika Calmeyer (“Storm”); l’Audience Award è stato vinto dal film The Six Child di Léopold Legrand.

Lo Students Award, invece, è toccato al film Where the Road Leads di Nina Ognjanović. Il premio Baia del Silenzio – Redelfi Award è stato vinto dal film di Cecilia Bozza Wolf intitolato Rispet. Il premio speciale della giuria è andato all’attrice Ana Dahl Torp (“Storm”).