The Haunted, il nuovo film horror del creatore di The Conjuring

Il produttore cinematografico Tony DeRosa-Grund è noto per la famosa saga horror The Conjuring. Il primo film risale al 2013, intitolato L’evocazione – The Conjuring; l’anno dopo è uscito il prologo/spin-off Annabelle (si tratta di una trilogia: Annabelle 2 – Creation del 2017 e Annabelle 3 del 2019) mentre nel 2016 esce il sequel The Conjuring 2 – Il caso Enfield.

Nel 2021 è uscito nelle sale The Conjuring – Per ordine del diavolo, il terzo film della saga. Adesso è tanto attesso il quarto e, a quanto pare, anche l’ultimo, capitolo intitolato The Conjuring: Last Rites. Non bisogna, poi, dimenticare The Nun – La vocazione del male del 2018, spin-off di The Conjuring 2 – Il caso Enfield. Ma la saga non è composta solo da film, infatti è prevista la produzione di una serie tv, già in lavorazione.

The Haunted: di cosa tratterà?

A quanto pare The Haunted sarà ispirato ad eventi realmente accaduti, in particolare racconterà di alcune persone che hanno fatto delle esperienze paranormali, entrando in contatto con spiriti e fantasmi. Per questo film Tony DeRosa-Grund ha stretto un’accordo con la Cinedigm, una sosietà di intrattenimento americana che si occuperà della produzione.

Per questo film Tony DeRosa-Grund ha grandi prospettive; di fatto, diventerà un vero e proprio punto di riferimento per il genere horror contemporaneo. Riguardo al progetto, in realtà, si sa molto poco: per esempio, ancora non è stato specificato se sarà indirizzato al cinema o alla televisione, nè quando inizieranno le riprese e la produzione.

Quello che è certo è che il film sarà solo il primo di una lunga saga, che si amplierà con sequel, spin-off e prequel. Daltronde, anche la saga precendete, The Conjuring, conta diversi film tra prequel, spin-off e sequel. Al momento non si sa nemmeno quali attori andranno a comporre il cast. Per saperne di più non resta che aspettare ulteriori notizie.