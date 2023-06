"The Flash", l’inizio di una nuova era per l’universo della DC

The Flash, il film che molti stavano aspettando, è finalmente uscito nelle sale cinematografiche, insieme a Erza Miller nel ruolo del supereroe protagonista, fa ritorna di nuovo a lavorare per l’universo della DC approfondendo la storia di The Flash e il suo percorso che lo ha portato a diventare un membro della Justice League. La trama di tutta la storia ruota intorno ad una sola domanda: se Barry non avesse perso sua padre, cosa sarebbe successo? Sarebbe, comunque, diventando il supereroe noto a tutti come Flash? Per rispondere a questa domanda, Bary Allen, alias Flash, interpretato nuovamente da Ezra Miller si butta a capofitto in una nuova impresa, nonostante Bruce Wayne, alias Batman, interpretato da Ben Affleck, cerchi di scoraggiarlo.

Ma Barry non riesce a non pensare al passato e per correggere quello che è stato finisce per correre, letteralmente, indietro nel tempo, anche con l’obiettivo di scagionare suo padre, il quale è accusato, ingiustamente, di aver assassinato sua moglie. Ma viaggiare nel passato non è così facile, anche solo cambiare un evento può portare a una catastrofe ed è proprio questo che Bruce cercava di dire a Barry. Tuttavia, solo troppo tardi Barry comprenderà le parole di Bruce e dovrà pagare molto caro le conseguenze delle sue azioni. Dopo aver preso le giuste cautele, chi continua a leggere è il solo responsabile delle proprie azioni (proprio come Barry). Il finale mostra benissimo al suo pubblico cosa comporti viaggiare nel tempo e anche se Barry, in questo caso, avesse solo buone intenzioni, le conseguenze possono essere devastanti.

Alla fine Barry non riesce a salvare sua madre, ma almeno, riesce a far scagionare suo padre dall’accusa di omicidio. Inoltre, il passato è formato da eventi inevitabili che non possono essere in alcun modo alterati. Quando Barry si ritrova faccia a faccia con l’altro Barry del passato, insieme cercheranno un modo di fermare il generale Zod, arrivato sulla Terra con l’intento di colonizzarla. Non ci sarà Superman questa volta a salvare tutti quanti, ma Super Girl e Batman, che in questo universo è interpretato da Michael Keaton. I quattro supereroi, tuttavia, non riusciranno a sconfiggere Zod e sia Batman che Supergirl muoiono; i Barry finiranno dentro un evento inevitabile. La versione più giovane di Barry non si arrende e prova più volte a tornare nel passato ma senza successo, finchè, dentro la Speed Force, non sopraggiunge Dark Flash, ovvero, la versione giovane di Barry, consumato dai continui viaggi nel tempo.

Il Dark Flash ha cercato più volte di poter creare una dimensione in cui sua madre è viva e ha spinto Barry dentro l’altra dimensione per raggiunge la sua versione più giovane per ottenere i poteri necessari. Detto così può sembrare confusionario, ma nel film è abbastanza chiaro, in realtà. Alla fine Dark Flash muore (e di conseguenza anche la versione giovane di Barry), e l’unico Flash rimasto capisce che sua madre non può essere salvata ma prima di tornare nella sua linea temporale, fa il modo che il padre venga scagionato, posizionando una lattina su uno scaffale più alto. Il suo piano sembra funzionare ma quando esce dal tribunale e incontro Bruce Wayne ha di fronte a sé… George Clooney! Ovvero, un’altra versione di Batman.

Ma questo finale che cosa significa esattamente per il futuro della DC? A quanto pare, anche solo spostando una lattina, Barry ha modificato la sua linea temporale e vieni quindi spontaneo domandarsi se riuscirà mai a tornare in quella giusta e se ci sarà un altro Batman da adesso in poi. La versione di Ben Affleck è abbastanza presente all’inizio del film ma è stato sostituito da George Clooney. Tuttavia, il regista James Gunn ha affermato che Clooney non tornerà nei panni dell’uomo pipistrello. Quindi, ci sarà di nuovo Ben Affleck? Barry riuscirà a tornare nella sua linea temporale? Se sì, come? Forse Barry, si troverà a viaggiare nel Multiverso oppure rimarrà bloccato nell’universo con Clooney come Batman. Potrebbero anche esserci nuovi Flash a questo punto. Tante le ipotesi, ma poche certezze, non resta che aspettare l’uscita di nuovi film per capire che strada vuole intraprendere la DC.