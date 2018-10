Sylvester Stallone instancabile: fonda la Balboa Productions, diversi progetti in cantiere

Sylvester Stallone,72 anni, nonostante abbia avuto una lunga carriera di successo non ha ancora alcuna intenzione di andare in pensione. Anzi, attualmente l’attore è molto impegnato, infatti ha già terminato una pellicola e attualmente ne sta girando un’altra; ha in cantiere altri due film e di uno di essi sarà sicuramente il protagonista. Inoltre, con la fondazione della sua casa di produzione ha intenzione di avviare numerosi nuovi progetti lavorativi.

La pellicola che ha già terminato arriverà nei cinema italiani il 24 gennaio, quando nelle sale uscirà “Creed II“, sequel di “Creed – Nato per combattere”, dove l’attore tornerà a vestire i panni di Rocky Balboa, allenatore del giovane Creed. “Rambo 5” è il film che attualmente sta girando e sarà l’ultimo della saga. In fase di post-produzione ci sono inoltre i film “Backtrace” e “Escape plan 3“.

La casa di produzione che Stallone ha recentemente fondato si chiama Balboa Productions e sarà con questa che l’attore investirà in prima persona nei suoi prossimi progetti. Il primo di questi è “Samaritan“, in cui l’attore, oltre ad avere il ruolo appunto di produttore, svolgerà anche la parte dell’attore protagonista. Samaritan è un personaggio della Images Comics nato nel 1995, il prototipo del supereroe, e le riprese del film avranno inizio nel 2019.

Altro progetto che Stallone intende reallizzare con la Balboa Prudctions è “Hunter“, un adattemento del romanzo di James Byron Huggins, in cui il protagonista, Nathaniel Hunter, un uomo dotato di estrema intelligenza e con un fiuto notevole per la caccia, deve localizzare e sconfiggere una creatura bestiale, creata in laboratorio, che minaccia di distruggere la civiltà. La Balboa Productions ha acquistato i diritti nel 2009 ed attualmente sta cercando uno sceneggiatore.

Inoltre la casa di produzione di Stallone pare abbia già acquistato i diritti per “Ghost: my thirty years as an FBI undercover agent“, un adattemento del memorial dell’agente dell’FBI Michael McGowan, che durante i suoi 30 anni di carriera ha risolto oltre 50 casi sotto copertura. Tra gli altri progetti in cantiere con la nuova casa di produzione ne sono previsti anche due televisivi.