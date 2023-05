Superman Legacy, il nuovo film di James Gunn ha un potenziale cast

Il nuovo film della DC Studios, diretto dal regista di Guardiani della Galassia, James Gunn, aprirà una nuova fase dei supereroi della DC. Già il film The Flash, in uscita a giugno 2023 al cinema, pone un netto distacco tra la DC del passato e quella che si delineerà nel futuro. L’attore Henry Cavill, il noto uomo d’acciaio, non vestirà più i panni di Superman e il regista James Gunn ha espresso la volontà di raccontare una nuova storia su Clark: avremo a che fare con una versione più giovane e con un nuovo attore. Ma quando inizieranno le riprese?

Dopo Guardiani della Galassia Vol. 3, il regista James Gunn ha potuto salutare al meglio la MCU: la trilogia con protagonista Chris Pratt si è definitivamente conclusa. Per questo motivo, James Gunn ha volto lo sguardo verso un nuovo progetto con la DC, annunciando il nuovo film su superman, intitolato Superman: Legacy. L’uscita del film è prevista per il 2025, di conseguenza il regista ha rivelato che le riprese inizieranno a partire da gennaio 2024.

In un’intervista su Wired, James Gunn ha poi affermato che il film è già in fase di pre-produzione da aprile 2023. Inoltre, il lavoro non subirà rallentamenti, nonostante lo sciopero dei Writers Guild of America. Il film si incentrerà sulla vita del giovane Clark Kent, quando inzia la sua carriera da gionalista presso il Daily Planet.

Possibile cast

Scelta la data e la trama, tocca passare alla parte dolente; ovvero, scelta dell’attore. L’addio di Herny Cavill nel ruolo di Superman rattristerà molti fan e la scelta di un nuovo attore potrebbe essere determinante per la riuscita del film. Chi c’è nella lista come possibile nuovo Superman? Tra i nomi spunta quello dell’attore David Corenswet, noto per aver preso parte nel film Pearl (2022) con Mia Goth, diretto da Ti West con Mia Goth.

Girava voce che anche la famosa star della serie ideata e scritta da Sam Levinson, Euphoria (2022), Jacob Elordi fosse nella lista, ma il tutto è stato smentito dal regista James Gunn. Anche Nicholas Hoult compare nella lista, attore che ben presto uscirà nelle sale nel film Renfield (2023) diretto da Chris McKay e con Nicolas Cage. Ma non c’è solo Superman nel film, al suo fianco c’è anche lei, la sua compagna Lois Lane. Tra le possibili attrice gira voci ci sia Rachel Brosnahan, presente nella serie La fantastica signora Maisel (2017).

L’attrice avrebbe già fatto un’audizione definita addirittura fenomenale, ma si tratterebbero solo di voci. Un’altra possibile Lois potrebbe essere l’attrice Emma Mackey, famosa per il suo ruolo di Meve nella serie Sex Education (2019). James Gunn in persona è poi intervenuto su Twitter per frenare ogni possibile congettura, pubblicando un post in cui afferma che non dirà mai nessun nome degli attori che fanno o no l’audizione. Non resta che aspettare ulteriori notizie.