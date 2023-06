"Superman Legacy", David Corenswet e Rachel Brosnahan saranno Clark Kent e Lois Lane

Dopo mesi di casting svolti in segreto, la DC Studios ha annunciato i nomi degli attori che interpreteranno Superman / Clark Kent e Lois Lane. Si tratta di David Corenswet e Rachel Brosnahan, che hanno conquistato gli ambitissimi ruoli per il nuovo film “Superman: Legacy” di James Gunn.

Corenswet, interpreterà il giovane reporter Kent del quotidiano fittizio The Daily Planet, mentre la Brosnahan sarà la suo collega e co-protagonista. James Gunn dirigerà il progetto da una sua sceneggiatura, basata sul personaggio creato da Jerry Siegel e Joe Shuster. L’uscita del progetto è attualmente prevista per l’11 luglio 2025.

La nuova iterazione sullo schermo dell’iconico eroe dei fumetti sarà in gran parte una storia di origine ambientata sul posto di lavoro, ha confermato il regista quando lui e il collega amministratore della DC Peter Safran hanno presentato i loro piani narrativi lo scorso gennaio. “Si concentra su Superman che bilancia la sua eredità kryptoniana con la sua educazione umana“, ha detto il produttore Safran all’inizio di quest’anno. “È l’incarnazione della verità, della giustizia e del modo americano. È gentilezza in un mondo che considera la gentilezza antiquata“.

David Corenswet ha avuto il suo primo grande ruolo nella serie Netflix di Ryan Murphy “Hollywood“, dove interpretava l’aspirante attore e gigolò Jack Castello. Ha inoltre ottenuto ampi consensi per la sua straordinaria interpretazione in “The Politician” di Netflix, così come nel celebre film indipendente horror “Pearl” di A24, e presto lo vedremo al fianco di Natalie Portman in “The Lady In The Lake” della Apple.

Rachel Brosnahan è nota grazie al ruolo di protagonista nello show di Amazon “La fantastica signora Maisel“, che le è valso decine di riconoscimenti. Il suo primo grande ruolo fu grazie ad “House of Cards – Gli intrighi del potere” di Netflix, e recentemente ha recitato al fianco di Benedict Cumberbatch in “L’ombra delle spie“, oltre ad affiancare Christoph Waltz e Willem Dafoe nel western del 2022 “Morto per un dollaro“.