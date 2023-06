Un incendio è divampato durante la lavorazione del prequel di Ridley Scott “Il Gladiatore 2“, le comparse sono state ricoverate in ospedale per accertamenti anche se la produzione fa sapere che stanno bene e non ci sono ustionati gravi, in particolare gli attori avrebbero riscontrato delle bruciature mentre giravano una scena di acrobazie in Marocco.

Le alte fiamme avrebbero lambito completamente il set, e c’è tutto da rifare, ma la Paramount tende a precisare che le persone sono sotto osservazione perchè il cast è la cosa principale per loro; i protagonisti Pedro Pascal, Paul Mescal, Denzel Washington e Connie Nielsen non sono stati coinvolti, per fortuna.

Il film uscirà come previsto a novembre 2024, se non ci saranno altri intoppi; intanto, la Procura della Repubblica vuole fare comunque chiarezza sull’accaduto e partiranno le indagini, nella location c’era anche una arena di legno che è patrimonio dell’Unesco, che può aver subìto danni, inoltre le fiamme si sono estese su una vasta area, mettendo a serio rischio la zona circostante.

Questa volta non ci sarà Russell Crowe ad interpretare Massimo Decimo Meridio doppiato dal ‘nostro’ Luca Ward, e la storia sarà diversa; Barry Keoghan (Gli spiriti dell’isola, The batman, Eternals) è stato rimpiazzato e avrebbe dovuto interpretare l’antagonista, l’imperatore, come Joaquin Phoenix nel precedente film.

Nel frattempo auguriamo alla troupe in ospedale di rimettersi al più presto e di tornare prontamente sul set per farci ammirare questo nuovo film; il cast è stellare con attori di prim’ordine, Denzel aveva già lavorato con Scott in American Gangster e collaborerà di nuovo con lui, Pascal reduce dal successo di The last of us è una new entry che ci darà belle sorprese.