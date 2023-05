Samantha Weinstein, l’attrice canadese se ne va a 28 anni

Dopo aver lottato strenuamente contro il cancro, Samantha Weinstein ci lascia all’età di 28 anni. La giovane attrice canadese era famosa per aver interpretato Heather nel remake di “Carrie lo sguardo di Satana“, film del 2013, tratto dall’omonimo libro di Stephen King e rievocazione dell’originale film del 1976 di Brian de Palma, uno dei maggiori successi horror della storia del cinema.

La Weinstein ha viaggiato in tutto il mondo durante la sua vita appassionante ed anche dopo la diagnosi precoce non si è arresa e si è anche sposata. Ma la lotta è statua ardua e alla fine la malattia ha vinto. Sam è stata anche musicista e doppiatrice di cartoni animati, svela The Hollywood Reporter, su Instagram possiamo trovare il suo tenero ricordo con una foto e una didascalia.

La giovane nacque in Ontario, Canada, recitò fin dall’età di sei anni, nel film Sibling a tredici anni, poi in Big Girl nel 2005, the Stone Angel e Toronto stories. Ha vinto un ACTRA awards, il premio per celebrare l’eccellenza nell’industria televisiva e radiofonica canadese, aveva un gruppo musicale di cui era cantante e chitarrista.

Una ragazza grintosa, piena di vita e gioia di vivere, ha viaggiato e lavorato fino all’ultimo. Lo sguardo di Satana – Carrie è un film del 2013 diretto da Kimberly Peirce e con protagoniste Chloë Grace Moretz, Julianne Moore e Judy Greer. È il quarto adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo di Stephen King del 1974.

Di lei dicono che ha avuto una vita stupefacente, che molti avrebbero sognato, frequentando il jet-set di tutto il mondo; ma rimane una ragazza che è stata strappata alla vita troppo presto a causa di un male incurabile, che aveva sogni e speranze come i giovani della sua età, pronta ad affrontare una nuova vita, ad avere figli. Purtroppo è andata via troppo presto, lasciando nei suoi familiari un vuoto incolmabile.