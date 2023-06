"Rodeo", il nuovo film di Lola Quivoron ha il suo trailer ufficiale

Rodeo è stato presentato per la prima volta in anteprima al Torino Film Festival del 2022. Si è poi aggiudicato il premio Colpo di fulmine della Giuria della sezione Un Certain Regard al Festival di Cannes, sempre del 2022. Poi ha preso parte ad altri diversi festival come quelli di Reykjavík, Siviglia e Vancouver, accumulando sempre un paio di premi e riconoscimenti.

Il film rappresenta l’esordio del giovane regista francese Lola Quivoron, che con il suo primo film Rodeo, racconta la storia di Julia, giovane ragazza appassionata di motocross che vive in un quartiere popolare. Durante l’estate conosce un paio di motociclisti ed entra a far parte di un loro giro in cui eseguono acrobazie lungo le strade della sua città. Tuttavia, la sua vita si metterà in serio pericolo quando, oltre ad esibirsi, comincerà anche a far parte di un giro di furti di moto.

Il film, distribuito da Arthouse di I Wonder Pictures, prodotto CG Cinéma, Canal+, Ciné+, uscirà al cinema quest’estate, il 6 di luglio. Quivoron non si occupa solo della regia ma anche della sceneggiatura insieme ad un membro del cast, ovvero, Antonia Buresi. Alla fotografia troviamo Raphaël Vandenbussch mentre per le musiche troviamo Kelman Duran.

Il trailer è stato da poco rilasciato e il film si presenta come una fusione perfetta tra Titane, film francese del 2021 diretto da Julia Ducournau con Agathe Rousselle, Garance Marillier e Vincent Lindon, e la nota saga di Fast & Furious, del 2001 con un totale di ben 10 film, l’ultimo uscito a maggio di quest’anno, con Vin Diesel, Jason Momoa, Alan Ritchson, Rita Moreno, Michelle Rodriguez, Brie LarsonTess e ambientato in parte in Italia.

Il cast è composto da: Julie Ledru, Yannis Lafki, Antonia Buresi, Cody Schroeder, Louis Sotton, Junior Correia, Ahmed Hamdi, Dave Nsaman, Mustapha Dianka, Mohamed Bettahar, Chris Makodi e Gianni Caira. Non ci resta che attendere l’uscita del film, alla quale manca ormai poco.