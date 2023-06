"Rido perché ti amo", il trailer ufficiale del nuovo film di Paolo Ruffini

Il noto conduttore televisivo Palo Ruffini non ha mai nascosto il suo amore e la sua passione per il cinema, tanto da far di tutto pur di farlo diventare il suo mestiere. Il suo debutto nel cinema avviene prima come attore nel lontano 2005, prendendo parte al film Natale a Miami di Neri Parenti e solo in seguito si afferma anche come regista.

Quest’estate sarà possibile andare a vedere, a partire dal 6 di luglio, la sua nuova commedia romantica, Rido perché ti amo, distribuito da Medusa, in associazione con Pegasus e Videa. Dal suo debutto al cinema sono passati ben più di 10 anni e questo è il suo settimo film dopo Fuga di cervelli, il suo primo film del 2013, remake del film spagnolo Fuga de cerebros, inedito in Italia, con Frank Matano, I Panpers, Olga Kent e Guglielmo Scilla.

Tutto molto bello risale invece al 2014, con Frank Matano, Chiara Francini, Claudia Campolongo, Angelo Pintus e Gianluca Fubelli; Super Vacanze di Natale del 2017 con il mitico duo composto da Christian De Sica e Massimo Boldi; Up & Down – Un film normale del 2018 con Lamberto Giannini e Pino Insegno. A questi film si aggiungono due documentari: PerdutaMente e Ragazzaccio, entrambi del 2022.

Il nuovo film di Paolo Ruffini, Rido perchè ti amo, è stato presentato in anteprima al Riviera International Film Festival, che si è tenuto dal 9 al 14 maggio. “Rido perché ti amo” racconta la storia di due ragazzi, Amanda e Leopoldo, che fin da quando erano bambini si sono giurati amore eterno.

Tuttavia, a distanza di venticinque anni, e proprio durante la vigilia di nozze, i due innamorati sembrano essere sull’orlo della crisi, privati dell’amore e della passione che per tanti anni li aveva legati intensamente. Toccherà confrontarsi l’uno con l’altra per capire se il loro amore può essere salvato o se ormai non c’è più niente da fare.