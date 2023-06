"Raffa", il film di Daniele Luchetti su Raffaella Carrà

Cosa ne pensa l’autore

Viviana Febbo - Che dire di fronte ad una delle star italiane più famose al mondo? Le parole non possono di certo descrivere cosa è stata Raffaella Carrà per la televisione (e per l'Italia in generale). Ha rivoluzionato il modo di fare televisione e non solo, ha abbattuto barriere che sembravano indistruttibili; la sua energia ha influenzato intere generazioni e continuerà a farlo.