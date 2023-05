Il pubblico aspetta con ansia il 23 agosto per andare a vedere sul grande schermo il nuovo lavoro di Christopher Nolan, Oppenheimer, con protagonista l’attore Cillian Murphy, che intepreta nel film, uno degli scienziati che contribuì alla creazione della bomba atomica negli anni Quaranta. Il film più lungo di Nolan, dalla durata di ben tre ore, è stato, secondo quanto dice lo stesso regista, uno dei film più impegnativi che abbia girato, soprattuto per il tema storico affrontato.

Con questo progetto, Nolan ha deciso di ritornare alle origini, optando per un approccio grafico simile a quello del film Memento. Il regista ha dato molto peso alla struttura del film e alla fine ha girato il tutto in bianco e nero, dando una maggiore carica estetica al paesaggio. Per le riprese, è stata avviata una collaborazione con la Kodak e per la prima volta Nolan è stato in grado di girare un film IMAX in bianco e nero senza ricorrere alla computer grafica.

Christopher Nolan ha chiamato a sè attori di un certo calibro: non solo Cillian Murphy sarà presente, ma anche volti noti come Emily Blunt, Kenneth Branagh, Florence Pugh, Josh Hartnett, Matt Damon, Gary Oldman, Robert Downey Jr., Rami Malek, Matthew Modine e Alden Ehrenreich. Un vero e proprio cast d’eccezione per questo film, su cui il regista sembra aver speso tanto lavoro (e non solo soldi).

Il film è ambientato negli anni ’40 ed è incentrato sulla storia dello scienziato americano J. Robert Oppenheimer, considerato uno dei fondatori e padri della bomba atomica. La storia racconta come, durante la seconda guerra mondiale, gli Stati Uniti abbiano avviato lo sviluppo del micidiale ordigno, chiamando un entourage di scienziati per avviare il cossiddetto Progetto Manhattan a comando di Oppenheimer.

Quest’ultimo impegnato sia nella ricerca che nello sviluppo militare. Alla fine, si sa, le bombe verranno scagliate su Horishima e Nagasaki nell’agosto del 1945. Il film è tratto dal bestseller vincitore del Premio Pulitzer American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer di Kai Bird e Martin J. Sherwin.