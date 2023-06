"Oppenheimer", le prime reazioni alla visione del film

Il 23 agosto uscirà nelle sale cinematografiche italiane, il 21 luglio in quelle statunitensi, ma già desta preoccupazione l’attesissimo film di Christopher Nolan dal titolo Oppenheimer, sullo scienziato che inventò la bomba atomica. Nel cast il protagonista Cillian Murphy (Peaky Blinders) e Robert Downey Junior; i primi spettatori sono rimasti da subito impressionati.

Le prime reazioni a caldo dimostrano che è un film che ti annienta, ma d’altronde è la caratteristica principale dei film di Nolan, La pellicola racconta la figura storica di Robert Oppenheimer, il fisico statunitense che è considerato il padre della bomba atomica, la descrizione di un fatto che contraddice l’opinione comune o l’esperienza quotidiana, riuscendo perciò a sorprendente.

Basato su scelte contrastanti, resta comunque un prodotto di nicchia, coinvolgente, che alla fine lascia molte domande in sospeso, come siamo abituati ad esempio con film come Tenet. Il film è tratto dalla biografia dello storico Kai Bird, intitolata “American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer”.

Lo stesso scrittore ha ammesso di doversi ancora riprendere dopo aver visto l’anteprima del film, è un film molto carico di aspettative, intriso di politica, “il ruolo di uno scienziato in una società intrisa di tecnologia e scienza, per parlare di questioni pubbliche“. Se in Inception e Insterstellar siete rimasti senza parole, preparatevi a quest’ultimo capolavoro, il film più atteso dell’anno.

Il cast è senza precedenti, oltre ai già citati protagonisti vediamo la presenza di Emily Blunt, Florence Pugh, Gary Oldman, Alden Ehrenheich, Rami Malek, Kenneth Branagh, Josh Hartnett e Matt Damon. Il regista è stato entusiasta di lavorare con dei veri professionisti, Cillian Murphy ha letto molto a riguardo, preparandosi sull’uomo e sul personaggio; molti veri scienziati hanno fatto le comparse, “tutto ciò è stato incredibile“, dice il regista, perchè erano tutti estremamente preparati dal punto di vista storico e ci si calava davvero nel personaggio.