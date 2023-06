Nuovo film di Mounia Meddour: Houria – La voce della libertà

La nota regista algerina, naturalizzata francese, Mounia Meddour propone sul grande schermo il suo nuovo film dal titolo Houria – La voce della libertà, in uscita nella sale cinematografiche italiane a partire dal 21 giugno di quest’anno.

Il film è stato presentato in anteprima durante la diciassettesima edizione della Festa del Cinema di Roma che si è tenuta dal 13 al 23 ottobre 2022. Inoltre è anche l’immagine nel programma della diciannovesima edizione del Biografilm Festival che si terrà dal 9 al 19 giugno di quest’anno a Bologna.

Dopo il film Non conosci Papicha del 2019 (con Lyna Khoudri, Shirine Boutella e Yasin Houicha), la regista Mounia Meddour ritorna con Houria che vede di nuovo come protagonista l’attrice Lyna Khoudri che ritorna a collaborare e a lavorare con Meddour. L’attrice, inoltre, è da poco apparsa sul grande schermo nel recente film I tre moschettieri: D’Artagnan, uscito al cinema ad aprile di quest’anno ed è nota anche per aver preso parte nel film November – I cinque giorni dopo il Bataclan del 2022.

La regista torna a parlare, con questo film, della difficile condizione della donna in Algeria e delle lotte che ogni giorno le donne arabe devono affrontare e portare avanti per emanciparsi. La storia del film riprendere la vita di una giovane ballerina che viene aggredita. A causa di questo è costretta a rinunciare alla danza e ai suoi sogni di ballerina. Nonostante ciò, non si butta giù, ma al contrario, proverà di tutto per rimettersi in piede e si metterà in prima linea ad aiutare anche le altre donne.

L’intento della regista è quello di presentare la forza di Houria e la sua capacità di rinascere dalla cenere. Un urlo di battaglia e di ribellione contro un sistema che imprigiona le donne e le sottomette con la forza.