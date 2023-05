Muti, il nuovo film con Morgan Freeman in uscita l’11 maggio

In anteprima esclusiva è stata presentata una clip del film “Muti”, in cui compare per la prima volta Morgan Freeman. Il film è distribuito da RS Productions in collaborazione con Mirari Vos. La storia tratta del detective Boyd (interpretato da Cole Hauser), che non riesce ad elaborare del tutto la morte della figlia. Poco prima di andare in pensione, il detective si dedica attivamente e quasi in maniera ossessiva, alla caccia di un serial killer, il quale sembra aver ucciso diverse persone secondo l’antico rituale del Muti.

Il detective finirà addirittura in Italia, a Roma, per chiedere l’aiuto e l’assistenza dell’ispettore Lavazzi. Ad assistere il detective, però, ci sarà il professor Mackles, interpretato da Morgan Freeman, l’unica persona in grado di aiutarlo, in quanto antropologo di origini africane. Tuttavia, questl’ultimo sembra nascondere qualcosa di molto oscuro.

La produzione del film è metà americana e metà italiana: infatti si potranno vedere ambientazioni italiane, come le grandi strade di Roma, che verranno affiancate da ambientazioni americane, come l’atmosfera rurale del Mississipi. Inoltre, alla direzione fotografica c’è un nome ben noto Andrzej Sekula, che già in passato aveva lavorato a dei capolavori come Le Iene, Pulp Fiction e American Psycho. Nel cast, oltre a Morgan Freeman, troviamo Cole Hauser, Giuseppe Zeno, Peter Stormare e Vernon Davis.

Muti, il titolo del film, è stato scelto in riferimento alla parola in lingua Swahili che significa medicina, ma nasconde anche un altro significato, ben più oscuro e terrificamente: infatti, prende il nome da una forma di sacrificio umano particolarmente diffuso in alcune tribù africane. Nello specifico, il rituale consiste nel rimuovere alcuni parti del corpo della vittima mentre quest’ultima è ancora in vita, in modo che le disperate urla di terrore possono evocare le divinità.

Questi riti vengono commissionati agli sciamani e hanno l’obiettivo di ottenere potere, energia o fortuna. Muti non è solo un film in cui viene raccontata la spietata caccia all’assassino, ma anche un racconto di due persone che finiscono per unirsi per una causa comune senza, però, che rivelino mai chi siano davvero.