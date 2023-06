Mondo del doppiaggio minacciato dall’intelligenza artificiale

Come potremmo ammirare un film di Hollywood senza il fantastico doppiaggio italiano? Categoria bisfrattata, contratti vecchi da decenni, l’intelligenza artificale che si fa largo per togliere posti di lavoro, e sale la protesta dei doppiatori capitanata da Lilli Manzini, un po’ come lo sciopero degli sceneggiatori in America.

Ma come sarebbe un film senza doppiaggio? Cosa sarebbe Il Gladiatore, Massimo Decimo Meridio, senza Luca Ward? O Dario Penne senza Anthony Hopkins? O Angelo Maggi, senza Robert Downey Junior in Iron man? O Claudio Sorrentino in Braveheart? Ce lo siamo domandati, e se l’intelligenza artificiale prendesse il loro posto? Non potremmo più rimanere abbagliati dalle loro voci narranti.

Sono in protesta per il rinnovo del contratto collettivo nazionale, le voci nell’ombra che hanno studiato e sacrificato anni da carriera per vedere tutto finire in fumo; d’altronde cosa c’è di più bello della sinuosità della lingua italiana interpretata in un film, una serie tv o al cinema? Per diventare doppiatore ci vuole spirito di sacrificio, non ci si può improvvisare, bisognare studiare recitazione teatrale, essere prima attori.

Il problema principale è il marketing, molte volte si scelgono personaggi noti nello star system anzichè doppiatori professionisti, per dare la voce a cartoni animati, live action e film, sminuendo il loro lavoro.

Per il momento c’è ancora tanta strada da fare e non bisogna abituare le persone e le nuove generazioni a queste voci nuove di accostamenti sgradevoli all’orecchio, c’è bisogno di un turn over di professionisti seri da cui attingere, e tutti dobbiamo protestare perchè questo avvenga. È una professione che va rivalutata tanto quanto quella dell’attore, bisogna che ci siano più scuole di pensiero e apprezzare questi artisti che ci accompagnano giorno dopo giorno nella visione cinematografica.