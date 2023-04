Michael J. Fox parla a cuore aperto della sua malattia

Michael J. Fox, il Marty Mc Fly di Ritorno al futuro, che oggi ha 61 anni, ha parlato a cuore aperto in una recente intervista alla Cbs, facendo preoccupare tutti i suoi fan, riguardo ad una sua prematura dipartita, a causa della sua malattia, che è peggiorata. Stiamo parlando del morbo di Parkinson, che gli è stato diagnosticato quando aveva trent’anni, portandolo in una spirale di alcolismo dalla quale fortunatamente è uscito.

La sua famiglia gli è accanto, in particolare la moglie, che lo supporta in tutto, ma Michael si dimostra sempre più preoccupato per la sua salute che va peggiorando, i segnali di decadimento fisico ci sono tutti, tanto che l’attore ha difficoltà a parlare, ha molti tremori ed anche la sua postura non è ottimale. Per i nostalgici è un colpo al cuore vedere l’attore in queste condizioni, tutti sperano in un miglioramento o almeno in un rallentamento della malattia.

Michael ha sconvolto i fan rivelando di essere stato operato recentemente anche per un tumore benigno alla spina dorsale, che non ha fatto altro che peggiorare la situazione, provocandogli varie lesioni lombari, agli avambracci ed al viso. Molto interessante il documentario di prossima uscita Still: A Michael J. Fox Movie, in onda dal 12 maggio su Apple TV+.

L’attore ha sempre avuto un cauto ottimismo e l’ha sempre dimostrato nella sua vita, ha fatto molta beneficienza, istituendo anche una fondazione per malati di Parkinson, che può dare speranza a chi ne soffre, ottenendo delle valide cure. Ammette che l’amore di sua moglie, che gli è stata accanto tutta la vita, ha contribuito a questa lotta.

Noi fan non possiamo far altro che supportarlo ogni giorno, per tutto quello che ci ha donato e spronarlo a continuare a lottare nonostante la malattia che lo attanaglia da tutta la vita; gli facciamo i nostri migliori auguri, sappiamo che ce la farà perchè è sempre stato un combattente.