L’attore Mena Massoud critica il film La Sirenetta

In qualche modo La Sirenetta, che uscirà nelle sale il 24 maggio, è sempre al centro di nuove polemiche. Questa volta l’attacco è stato lanciato dall’attore Mena Massoud, noto per aver interpretato Aladdin nel film omonimo, insieme a Naomi Scott, nel ruolo della principessa Jasmine e Will Smith nella parte del genio.

Non è la prima volta che Mena Massoud esterna il suo dissappunto per come sta proseguendo la sua carriera, nonostante il remake di Aladdin del 2019 abbia incassato un miliardo di dollari. Di fatto il sequel Aladdin 2 era già stato confermato all’inizio del 2020; tuttavia, poi ci sono state diverse problematiche: prima di tutto la pandemia di covid-19 che ha bloccato la produzione di molti film e ha gravato molto sul cinema in generale; poi, il famoso schiaffo che l’attore Will Smith ha dato a Chris Rock durante gli Oscar del 2012.

Da lì, infatti, Will Smith ha dovuto affrontare molte problematiche, tanto più che la sua carriera per un attimo ha subito uno stallo, che ha impattato anche sulla produzione di Aladdin 2. Mena Massoud ha sempre confermato la sua volontà di rivestire nuovamente la parte di Aladdin, ma senza Will Smith non potrebbe essere la stessa cosa.

Così, quando ormai manca poco all’uscita del nuovo remake de La Sirenetta, l’attore decide di pubblicare un paio di tweet e in uno dichiara: “Il nostro film è stato un caso unico, perché il pubblico è andato a vederlo diverse volte. Solo così abbiamo raggiunto il miliardo, nonostante quei numeri [di partenza]. Secondo me La sirenetta non supererà il miliardo, però senza dubbio avrà un sequel”. Molti fan della Disney ci sono rimasti molto male per il modo in cui l’attore ha commentato il film sulla Sirenetta; in particolare per i modi molto freddi e scettici.

Lo stesso Massoud sembra aver capito di aver appena fatto una gaffe, in quanto nei suoi post dava l’idea di non essere contento di un futuro sequel sulla Sirenetta. Inoltre, non solo ha ricevuto commenti negativi da parte del pubblico, ma si è anche buttato la zappa sui piedi, dal momento che ha criticato l’operato della casa di produzione, che è la stessa sia per Aladdin che per la Sirenetta. Dopo questo spiacevole evento, l’attore non solo ha cancellato i suoi tweet ma anche il suo account.