L’arte riempie i cinema di tutta Italia questo maggio

Il Paese dell’arte per eccellenza non poteva non portare sul grande schermo film di interesse prettamente artistico.

Il mese di maggio, infatti, si preannuncia essere ricco di grandissime novità interessanti per gli amanti dell’arte: Dante, Borromini, Bernini e Dalì sono i grandi protagonisti, nomi noti che hanno fatto la storia, che ritornano nel grande schermo in forma nuova per raccontarci qualcosa sulla loro arte e la loro vita. Mettetevi comodi, prendete i pop corn e preparatevi!

La divina cometa

In uscita l’11 maggio, La divina cometa riprende la Divina Comedia del Sommo Poeta e ci parla del viaggio di un attore e una famiglia di senzatetto, alla ricerca di una casa dove stare. Quella che avrebbe dobuto essere una semplice ricerca, però, diventa qualcosa di più, un viaggio verso gli Inferi. Non mancheranno richiami diretti alla Commedia; infatti, durante questo viaggio surreale, i protagonisti incontreranno personaggi come Paolo e Francesca o anche il conte Ugonotti e via dicendo. Il regista Mimmo Paladino, per questo film, ha chiamato a sè attori come Nino D’Angelo, Laurie Anderson, Tomas Arana, Rocco Papaleo e molti altri attori ben noti.

Borromini e Bernini, sfida alla perfezione

Come non conoscere l’antica rivalità tra i due celebri maestri: Borromini e Bernini, che nel corso del ‘600 hanno dato vita a una lunga contesa a suon di arte. Tutto questo viene documentato nel film di Giovanni Troili, in uscita il 15 maggio. Il film pone l’accento non solo sulla rivalità dei due artisti, ma soprattutto, sulla rivalità che Borromini aveva con sè stesso. I fan del celebre artista non si lasceranno sfuggire questo film.

Dalìland

Film diretto da Mary Harron e in uscita il 25 maggio, la storia narra di un giovane ragazzo, James, che ha il compito di aiutare l’artista spagnolo ad allestire una mostra a New York. James avrà l’occassione di conoscere profondamente l’artista, scoprendo anche il lato più oscuro della sua personalità. Con Ben Kingsley nelle vesti di Dalì e Christopher Briney in quelle di James.