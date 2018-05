La vita di Cezanne in un docu-film che ripercorre la sua vita e la sua arte

Gli appassionati dell’arte e di Cezanne, in particolare, saranno contenti di sapere che al cinema nei prossimi giorni vi sarà un docu-film sulla vita di questo pittore che ha dato un volto nuovo all’arte moderna. L‘8 e il 9 maggio in tutti i cinema italiani sarà possibile ammirare un docu-film dal titolo “Cezanne. Ritratti di una vita” in cui lo spettatore potrà ammirare tutti i capolavori, i ritratti di questo pittore che ha influenzato moltissimi artisti, compresi i Fauves, i cubisti e molti altri.

Lo spettatore si troverà davanti allo schermo, non solo i ritratti e le opere più note, ma anche aspetti personali e intimi, oltre a dettagli della sua vita. Si scoprirà non solo il pittore, ma anche l‘uomo dietro ai quadri, i suoi pensieri pù reconditi che non ha mai svelato, se non attraverso l’arte e le sue tele.

Il film è ambientato tra Londra, Parigi, Washington, compresa la Provenza, la terra dove il pittore è nato e morto. Il film ripercorre la sua vita, sino a quando è diventato uno dei maggiori pittori al mondo.

La pellicola sarà un vero e proprio viaggio raccontato attraverso diari e lettere per parlare dell’artista, dell’uomo e del pittore che per Picasso e Matisse era “il padre di noi tutti”. Inoltre, si potranno ammirare una cinquantina di ritratti da lui realizzati e che hanno fatto parte di alcune delle gallerie d’arte al mondo: dalla National Portrait di Londra sino al Musée d’Orsay di Parigi.

Oltre ai quadri, sono celebri anche i ritratti che il pittore ha realizzato. Lo spettatore potrà ammirare ritratti di persone che hanno condiviso pezzi importanti della sua vita e della sua arte. Il pronipote del pittore, Philippe, ha contribuito al progetto dando al tutto un aspetto ancora più intimo e personale, con persone, familiari, ecc.