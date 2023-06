Jurassic Park, il capolavoro di Steven Spielberg compie 30 anni

Sono già passati trent’anni da quando il dottor Hammond ci portava a Isla Nublar per farci scoprire quel parco meraviglioso popolato da animali creduti estinti, entrato nell’immaginario collettivo per generazioni. Era il 1993 quando Steven Spielberg lo portò nei cinema, ottenendo un successo clamoroso con miliardi di incassi, superato in seguito da Titanic.

Ecco alcune curiosità sul film di cui forse non eravate a conoscenza: il successo del film crebbe la domanda di iscrizione alle facoltà di paleontologia, inoltre l’animatronics del t-rex si muoveva in modo scoordinato e pesante a causa delle frequenti piogge sul set, spesso si ingolfava per via dell’acqua che si infiltrava nei circuiti e la troupe dovette utilizzare phon e spugne frequentemente per asciugarlo.

Il manoscritto non era ancora pronto e la casa di produzione se lo accaparrò; il regista girò tutto il film partendo solo da una bozza, inoltre mise tutto nelle mani di George Lucas perchè a quel tempo Spielberg era impegnato sul set di Schindler’s list e potè lavorarci solo in post-produzione. Anche la scelta del cast non fu affatto facile.

Nicolas Cage raccomandò caldamente a Laura Dern di partecipare al progetto, e la parte del dottor Grant inizialmente doveva andare ad Harrison Ford, il quale però rifiutò. Anche Jim Carrey rifiutò la parte di Ian Malcolm, che poi andò a Jeff Goldblum. Il film rappresenta l’evoluzione della specie come specificato da Ian nel film e la lotta per la sopravvivenza.

Una delle scene più difficili da realizzare fu quella del t-rex che si avvicina facendo vibrare il bicchiere; l’addetto agli effetti speciali utilizzò le corde di una chitarra pizzicandole in modo da provocare la vibrazione. Il film è entrato nell’immaginario collettivo anche per la migliore rappresentazione dei dinosauri, con una computer grafica eccezionale per quell’epoca e mai realizzata prima. Hammond ci fece riflettere sul senso della natura umana a contatto con specie ormai ritenute estinte e ricreate in laboratorio, un film su cui riflettere cercando una morale.