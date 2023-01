Julia Roberts scopre che il suo vero cognome è un altro

Ascolta questo articolo

Arriva una notizia shock per l’attrice Julia Roberts, in realtà il suo cognome è Mitchell. L’attrice premio oscar famosa per Pretty Woman, Notting Hill e Erin Brockovich e Ocean’s Eleven e icona leggendaria, scopre attraverso una ricerca nel suo albero genealogico, attraverso la docu serie Finding your roots, che la sua bis bisnonna avrebbe avuto una relazione con un uomo sposato da cui sarebbe nato John Mitchell il suo bisnonno.

Il dottor Henry Louis Gates Jr. ricostruisce l’albero genealogico delle celebrità attraverso gli archivi del DNA e un puntiglioso lavoro di ricerca ha così scoperto le origini della star hollywoodiana, a metà dell’Ottocento la sua bis bisnonna paterna, Rhoda Suttle, sposa Willis R. Roberts, che però muore nel 1864, ovvero più di dieci anni prima della nascita del bisnonno.

L’attrice è rimasta scioccata per la scoperta; hanno cercato il padre biologico dell’uomo usando i campioni di DNA della stessa Roberts e di uno dei cugini di primo grado di suo padre e Henry MacDonald Mitchell Jr. Di fatto, il bis bisnonno biologico della star, che all’epoca però era sposato con una donna di nome Sarah e aveva già sei figli.

L’attrice attonita ha detto che è rimasta sbalordita e ha affermato quindi sono una Mitchell? Preferivo essere una Roberts. Dopo aver scoperto per Edward Norton la discendenza alla lontana con Pocahontas ora si abbatte sulla famiglia Roberts quest’altro oscuro segreto celato dalla bis bisnonna per non creare scandalo all’epoca.

Da oggi non dovremo più chiamarla Julia Roberts? Bensì Julia Mitchell? Questo non cambia nulla di fatto, la bravura dell’attrice rimane la stessa; certo è che i divi di Hollywood hanno sempre qualche scheletro nell’armadio che prima o poi viene scoperto. Noi ameremo sempre Julia con il suo sorriso contagioso e le sue interpretazioni rimaste nella storia del cinema, icona anni ’90.