Jonathan Majors, interprete di Kang della Marvel, arrestato su cauzione a New York

Una notizia ha sconvolto i fan della Marvel, sembra che Jonathan Majors, l’attore che interpreta il villain Kang, sia stato arrestato a New York e successivamente rilasciato su cauzione dopo un interrogatorio, per violenza domestica; la sua fidanzata si trova ora in ospedale dopo le percosse subìte, il suo legale afferma la sua piena innocenza.

Che la Marvel sia costretta a un recasting dopo la brutta storia? La polizia avrebbe risposto ad una chiamata del 911, in cui un uomo di 33 anni avrebbe strangolato una donna di 30 all’interno di un appartamento. La vittima ha telefonato alla polizia informandola dell’aggressione. Jonathan Majors è stato presente anche agli Oscar ed ha interpretato anche il film Creed 3.

La notizia è rimbalzata su tutti i social, si può leggere su Twitter, Instagram e Facebook, di certo non finirà così, perchè la fidanzata si trova ancora in ospedale per le percosse subìte, accusato da lei di molestie, strangolamento e aggressione. L’attore era in forte ascesa ad Hollywood e molto promettente scelto appunto dalla Marvel per prendere parte al personaggio per tanti anni.

In campo televisivo ha interpretato il ruolo del protagonista nella serie televisiva Lovecraft Country, per la quale ha ricevuto una candidatura allo Screen Actors Guild Award, al Critics Choice Television Award e al Premio Emmy come migliore attore in una serie drammatica. Nel 2021 recita nel ruolo di protagonista del film Netflix diretto da Jeymes Samuel, The Harder They Fall, recitando al fianco di Regina King, Idris Elba e Zazie Beetz.

Nel corso dello stesso anno ha recitato nei panni di Colui che rimane, una variante alternativa di Kang, nella serie televisiva del Marvel Cinematic Universe Loki su Disney+. Ultimamente è stato visto al cinema come villain principale nel film Antman and the wasp quantumania ed è stato scritturato per Avengers: The Kang Dynasty (2025) e Avengers: Secret Wars (2026).