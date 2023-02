"Joker: Folie à Deux", problemi incontrovertibili sul set

Ascolta questo articolo

Il film deve ancora uscire e già se ne discute, “Joker: 2 Folie a Deux“, il sequel con Joaquin Phoenix e Lady Gaga, viene accusato di maltrattamenti da parte delle comparse, costrette a recitare ore ininterrotte sul set senza cibo né acqua, senza avere pause neanche per andare in bagno. Le riprese sono ancora in corso, tra Los Angeles e New York.

La gioia iniziale dei fan alle prime immagini è presto sfumata a causa delle problematiche ricevute sul set del film. Il sito TMZ ha infatti riportato alcune indiscrezioni dal set a Burbank, negli studios di Warner Bros. Il film della Dc è sotto accusa da parte dei figuranti, alcuni dei quali sarebbero stati attaccati dall’assistente alla regia perchè recatasi in bagno durante una pausa estorta o perchè avrebbero bevuto più acqua del dovuto.

Il sindacato americano della produzione cinematografica l’avrebbe contattata per avere delucidazioni in merito, per parlare dei diritti dei lavoratori; Warner bros tace e non rilascia dichiarazioni, ma sembra che non sia il primo caso nella storia dei film sul Joker in cui ci siano state tensioni sul set.

Nel film precedente di Todd Philips, infatti, le comparse sarebbero rimaste rinchiuse nei vagoni della metropolitana di Brooklyn durante una scena, per tre ore, senza la possibilità di andare in bagno e avrebbero dovuto fare pipì sui binari.Il film ebbe un miliardo di dollari di incasso, ma la storia si ripete, e se vuoi fare un film di successo devi sottostare alle regole.

Purtroppo il mondo di Hollywood è spietato, non è certo il primo caso in cui in un film devi soccombere pur di apparire.