Jamie Foxx ricoverato in ospedale, le condizioni sarebbero gravi

Destano preoccupazione le condizioni di salute del famoso attore Jamie Foxx, ricoverato in ospedale da quattro settimane per complicazioni mediche, il tutto nel più assoluto riserbo. I parenti fanno sapere che stanno pensando al peggio, i fan sono in trepidazione. Secondo Radar online le fonti vicine all’attore sono allarmanti.

La famiglia ha chiesto ai fan di fare tutti una preghiera per Jamie; per tutelare la sua privacy la famiglia non ha voluto diramare le cause del malessere dell’attore, sul suo profilo Instagram lui o chi per lui ha scritto che sente la vicinanza di tutti e li ringrazia calorosamente per l’affetto dimostrato.

L’attore 55 anni, è nato in Texas, diventato famoso nel 2004 per aver interpretato Ray Charles, con il quale gli è stato conferito un Oscar, ha recitato in molte pellicole hollywoodiane, ultimamente ha interpretato il villain in Spiderman No way home, ha recitato al fianco di Robert Downey Junior in Il solista, ha collaborato con Quentin Tarantino ed in molti film di successo.

E’ attivo anche nel campo musicale, suoi molti album, ha vinto infatti un Grammy Awards. Nato Eric Marlon Bishop ha poi usato lo pseudonimo Jamie Foxx, ha avuto una infanzia travagliata, figlio adottivo vissuto nel ghetto, buon giocatore di baseball, ha iniziato facendo il comico iniziando in una stand up comedy con Jim Carrey e i fratelli Wayans.

Inizia nel 1992 al fianco di Robin Williams con il film Toys – Giocattoli, ha recitato anche in Ogni maledetta domenica con Al Pacino, riceve una candidatura agli Oscar per il film Collateral con Tom Cruise, e si fa notare in Giustizia privata come avvocato, ha avuto alcuni guai con la giustizia. Temiamo per la sua salute ma speriamo che tutto si risolva per il meglio per un grande attore indimenticabile, restiamo in attesa di riscontro da parte della sua famiglia.