James Bond: impazza il toto-nomi sull’erede di Daniel Craig

C’è grande attesa per l’uscita nelle sale cinematografiche di “No Time To Die“. L’ultima pellicola della saga di 007 raggiungerà il grande pubblico ad aprile 2020, e segnerà a tutti gli effetti la fine di un’epoca. Con questo film in cui comparirà anche Rami Malek nel ruolo di villain, si chiude infatti il ciclo di Daniel Craig, il Bond più longevo di sempre.

Ma quello che traspare nelle ultime settimane, è una sempre maggior attenzione non tanto alle vicende legate alla 25esima missione dell’agente doppio zero, ma su chi dovrà prendere il posto dell’attore inglese. In altre parole dopo Sean Connery, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan e Daniel Craig, chi sarà ufficialmente il settimo James Bond di una serie che ha sulle spalle oltre 50 anni di storia?

In un paese come l’Inghilterra dove le scommesse fanno parte del vivere quotidiano, a cercare di dare una prima risposta alla domanda sono stati proprio gli allibratori. A quanto pare i possibili candidati sarebbero molti, ma John Hill della Coral Bookmaker ha già fatto sapere che “oltre il 70% di tutte le scommesse che abbiamo fatto su James Bond negli ultimi sette giorni vedono protagonista Sam Heughan, che si sta dimostrando una delle scelte più popolari tra i giocatori, secondo cui la star di Outlander sarebbe il perfetto sostituto di Daniel Craig”.

A quanto pare dopo Richard Madden che fino a poco tempo fa era dato per favorito, ora è l’attore di Outlander ad essere passato in cima alla lista dei più papabili per essere assoldato dall’MI6. Se tutto ciò dovesse mai succedere, sarebbe il primo scozzese dopo la leggendaria figura di Sean Connery.

Al momento Sam Heughan è dato 5 a 2, mentre Richard Madden, Tom Hiddleston e James Norton seguono con una quotazione di 5 a 1. Nella graduatoria continua anche ad esserci Idris Elba, in passato più volte accostato al ruolo della spia britannica uscita dalla penna di Ian Fleming; al momento il 47enne nato a Londra occupa l’ottava posizione dove è quotato 10 a 1.