"Indiana Jones e il quadrante del destino", il capitolo conclusivo

Da mercoledi 28 giugno arriva al cinema, Indiana Jones e il quadrante del destino, il quinto, conclusivo, capitolo della saga di Indy, con un Harrison Ford in splendida forma alla veneranda età di 80 anni. Dopo la presentazione ufficiale al Festival di Cannes e la palma d’oro alla carriera, l’attore è pronto a dire addio al suo personaggio più celebre.

Ford in questi giorni si trova al Film Fest di Taormina con l’intero cast e ,intervistato, ha ammesso di amare l’Italia. Il suo personaggio combatterà ancora una volta con i suoi arci nemici, i nazisti, come in Indiana Jones e l’ultima crociata; questa volta avrà perso tutto, lavoro, famiglia, amici, ma al suo fianco avrà la sua figlioccia, interpretata dall’attrice britannica Phoebe Waller Bridge nei panni di Helena, che ammette di essere cresciuta con i film di Indy e il suo personaggio crescerà grazie al rapporto con il suo padrino.

Il cattivo è interpretato dall’arcinoto attore danese Mads Mikkelsen che interpreta il nazista e si dimostra impressionato anche lui di partecipare ad una pellicola di un personaggio che ha visto in tv da adolescente 43 anni prima, e definisce i film di Indiana i capostipiti del genere action movie.

Questa sarà l’ultima avventura di Indy, non mancheranno combattimenti corpo a corpo, misteri da scoprire, la sua famosa frusta e il cappello e anche qualche cameo, proprio per i nostalgici. Insomma un finale epico tutto da pregustare; il cattivo anche stavolta tenterà di mettere i bastoni tra le ruote al nostro eroe pieno di intenti.

Il film è ambientato nel 1969 all’epoca del pensionamento di Indy, ma ci sarà un flashback al 1944, durante l’epoca della Seconda Guerra Mondiale. Ritmo incalzante, inseguimenti sott’acqua, viaggi nel tempo, insomma tutte le carte in regola per un ottimo finale e noi non vediamo l’ora di correre in sala!