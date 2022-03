Il padrino di Coppola compie cinquant’anni

Uno dei capolavori assoluti della cinematografia mondiale, del regista Francis Ford Coppola, compie 50 anni: stiamo parlando de Il Padrino, basato sull’omonimo romanzo di Mario Puzo, acclamato da pubblico e critica, fin da subito in America e all’estero.

Le riprese non furono da subito facili: Coppola era molto giovane all’epoca e girare un film del genere non fu per niente semplice, dovette combattere con il protagonista Marlon Brando, che voleva lasciare il progetto ma che il regista voleva assolutamente; inoltre, la scelta di Al Pacino non fu per niente convincente, all’inizio nessuno lo voleva, inoltre la critica all’epoca non lo percepiva come film da annoverare negli annali del cinema.

Per molti critici appariva troppo lungo e confusionario, quasi al limite del tedio, da non coinvolgere assolutamente lo spettatore, quindi ricevette anche critiche aspre: sul Chicago Sun-Times, Roger Ebert affermava che era un film basato sulla vendetta e sulle controversie tra gangster di Brooklyn.

L’attenzione era incentrata su Marlon Brando, che sembrava permeato da se stesso e che tutto girasse intorno a lui, anche il cotone nelle guance era così fittizio che il viso sembrava irreale. Marlon Brando ha utilizzato un apparecchio costruito dal dentista che modifica i tratti della sua mascella. C’è una sorta di complicità tra i personaggi, e solo leggendo il libro si può delineare il loro carattere. Secondo un altro critico, Brando non si cala nella parte, è la parte che si cala in lui, e che attori meno famosi calcano la scena in maniera eguale se non migliore.

Sull’Hollywood Reporter, il critico Arthur King scrisse che il film era curioso, per gli ambienti abbacinanti dell’esterno quanto da fotografia antica all’interno. Per la parte di Michael Corleone, interpretata da Al Pacino, furono contattati Dustin Hoffman e Robert De Niro, che rifiutarono la parte. “Il lato oscuro del padrino”, la scena in cui vi è la guerra tra le cinque famiglie, è stata girata da George Lucas, regista di Star Wars, che chiese di non essere accreditato.