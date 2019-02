Il cinema celebra Leonardo Da Vinci con un film a lui dedicato

In occasione del cinquecentenario della scomparsa di Leonardo da Vinci, avvenuta il 2 maggio 1519, continuano a moltiplicarsi gli appuntamenti, gli eventi e i convegni che vengono dedicati a questo genio dell’arte. Un appuntamento imperdibile è sicuramente quello nei cinema, con un film a lui dedicato, il quale sarà fruibile nei giorni 18-19-20 febbraio nelle migliori sale d’Italia.

Un film evento, realizzato in immagini 8K, che ripercorre non solo la vita di questo estro straordinario, ma anche il suo pensiero e l’eredità scientifica che ha lasciato. Stiamo parlando di uno dei personaggi maggiormente conosciuti e apprezzati di tutta la storia, non solo quella dell’arte.

Leonardo da Vinci non è conosciuto solo per essere stato un grande architetto, ma anche un naturalista, artista, stratega militare e anche ingengere e scienziato. Insomma, un uomo di cultura e di arte, che ha saputo distinguersi in ogni campo e settore rimanendo uno dei più grandi di tutti i tempi e uno di quelli pià amati.

Il film evento è anche l’occasione per ammirare per la prima volta le pagine dei Codici, che sono state completamente analizzate e digitalizzate con l’intelligenza artificiale e che ora vengono mostrate agli spettatori in un modo completamente nuovo e moderno. Non solo la vita di Da Vinci, ma anche e soprattutto gli studi e le osservazioni sulle varie scoperte che sono oggetto di analisi da parte di tantissimi studiosi e affascinano varie generazioni.

Il film è diretto da Francesco Invernizzi, prodotto da Magnitudo Film in collaborazione con Chili. Al film e alla sua realizzazione hanno collaborato tantissimi studiosi, tra cui storici, ingegneri e anche tecnici. La pellicola è inserita in cartellone a Milano proprio per tutte quelle attività che confluiscono in “Milano Leonardo 500“, evento creato per ricordarlo e omaggiarlo. Questo è il quarto appuntamento de “L’arte al cinema“, dopo i film su grandi artisti come Van Gogh e Degas, solo per citarne alcuni.