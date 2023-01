I protagonisti di "Romeo e Giulietta" di Zeffirelli denunciano la Paramount: "Scene di nudo da minorenni"

Ascolta questo articolo

“Romeo e Giulietta” del 1994 di Franco Zeffirelli è largamente considerato uno dei migliori adattamenti cinematografici della nota tragedia di William Shakespeare. A 54 anni dall’uscita del film, gli attori protagonisti hanno intentato una causa contro la Paramount, casa di produzione della pellicola.

Le star del film Olivia Hussey, 71 anni, e Leonard Whiting, 72 anni, hanno deciso fare causa per la scena di nudo che hanno girato quando avevano solo 15 e 16 anni. I due attori hanno presentato la causa venerdì presso la Corte Superiore di Santa Monica in California, accusando la Paramount Pictures di molestie sessuali, frode, abusi sessuali e inflizione intenzionale di stress emotivo.

Olivia e Leonard sostengono che Zeffirelli inizialmente aveva detto loro che non ci sarebbero state scene di nudo nel film. Tuttavia, l’ultimo giorno delle riprese, il regista avrebbe detto ai due attori minorenni che il film “sarebbe fallito“, a meno che i due non girassero una scena di nudo, indossando del trucco sui corpi.

Il regista avrebbe mostrato agli attori dove sarebbe stata posizionata la telecamera, sostenendo che nessuna nudità sarebbe stata filmata o pubblicata. “Quello che è stato detto loro e quello che è successo sono due cose diverse“, ha dichiarato Tony Marinozzi, manager degli attori, in una dichiarazione.

“Si fidavano di Franco. A 16 anni, come attori, hanno pensato che non avrebbe violato la fiducia che avevano“, ha detto il manager. “Cosa avrebbero potuto fare? Non c’erano opzioni. Non c’era nessun #MeToo“. La causa sostiene che la coppia è stata filmata nuda a loro insaputa e ora stanno chiedendo un risarcimento di 500 milioni di dollari.

Il film è uscito nel 1968 con grande successo di critica e ha fatto guadagnare a Zeffirelli una nomination all’Oscar come miglior regista. L’artista italiano è morto nel 2019 all’età di 96 anni. Secondo la rivista Variety, la causa degli attori si basa su una legge della California che ha temporaneamente sospeso fino al 31 dicembre 2022 il termine di prescrizione per le denunce di abusi sessuali su minori.