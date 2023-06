I Mercenari 4, disponibile il primo trailer del film

Le sorprese continuano per i fan della saga de I Mercenari. Ieri era stato rilascio il teaser poster ufficiale del film ed era stato anticipato che oggi sarebbe uscito il trailer: infatti, così è stato. Puntualissimi hanno rilasciato il tanto atteso trailer ufficiale del quarto film della saga. Un film che, come tutti gli altri, si prospetta essere ricco di azione, sotto la guida dell’amato attore Sylvester Stallone.

Il film, diretto da Scott Waugh, noto per altri titoli come Need for Speed (2014) e L’ultima discesa (2017) e con David Callahm come sceneggiatore, uscirà presto nelle sale cinematografiche italiane, precisamente il 21 settembre di quest’anno, distribuito da Vertice 360. Il primo film della saga uscì del 2010 con il titolo I mercenari – The Expendables; a seguire, due anni dopo, nel 2012, uscì il secondo capitolo intitolato semplicemente I Mercenari 2.

Dopo altri due anni, nel 2014 uscì il terzo capitolo, ovvero, I Mercenari 3. Adesso, dopo ben 8 anni, uscirà nelle sale anche il quarto capitolo della nota saga action. Sylvester Stallone, protagonista indiscusso della saga, e lo sceneggiatore hanno lavorato insieme per dar vita alla saga e anche per scegliere gli attori migliori per diventare i mercenari del cinema. Un grande omaggio, sicuramente, al cinema d’azione degli anni Ottanta e Novanta.

Non ci sarà solo la star Stallone, nel cast di I Mercenari 4 ritorneranno infatti vecchi compagni come Jason Statham e Dolph Lundgren, ma anche molti volti nuovi, come quelli di Curtis 50 Cent Jackson, Tony Jaa, Iko Uwais, Randy Couture, Jacob Scipio, Andy Garcia, con Megan Fox e Levy Tran che avranno il compito di tenere alta la bandiera femminile.

Il soggetto del film nacque grazie a Spenser Cohen, noto anche per essere stato lo sceneggiatore del film Moonfall del 2022. In seguito per il quarto film della saga, il soggetto è stato sviluppato e sceneggiato da Tad Daggerhart, Max Adams e Kurt Wimmer. Attendiamo trepidanti l’uscita del film.