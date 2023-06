"I MERCEN4RI – Expendables", reso pubblico il primo trailer italiano

In ​​anteprima esclusiva è stato rilasciato il primo trailer italiano di I MERCEN4RI – Expendables. Dopo il successo dei primi tre film della serie, Sylvester Stallone e il suo gruppo di attori d’azione si riuniscono per un’ultima imperdibile avventura. Il trailer offre uno sguardo frenetico e carico di azione sul mondo dei Mercenari.

Stallone, Jason Statham, Arnold Schwarzenegger, Dolph Lundgren e molti altri si uniscono per combattere il crimine in tutto il mondo. Le esplosioni, le sparatorie e le battute sarcastiche sono all’ordine del giorno, mentre il gruppo di eroi si prepara per la loro missione più pericolosa di sempre.

I MERCEN4RI – Expendables promette di essere una vera e propria festa per gli amanti dell’azione. Il trailer mostra sequenze mozzafiato, scontri corpo a corpo e un cast di star internazionali che si uniscono per creare un film adrenalinico e divertente. Il film, infatti, è diventato famoso per la presenza di alcuni tra i più altisonanti nomi del genere d’azione di Hollywood, offrendo agli spettatori un’esperienza cinematografica unica.

Questo quarto capitolo sembra essere all’altezza delle aspettative, con un mix perfetto di azione, umorismo e nostalgia per gli appassionati del genere. Nonostante questo sia l’ultimo film della serie, il trailer lascia intravedere la possibilità di un finale epico e pieno di colpi di scena. Gli amanti dell’azione non possono fare a meno di essere entusiasti di vedere i loro eroi preferiti riuniti per un’ultima volta sul grande schermo.

Il cast è composto da nomi di un certo calibro: Curtis 50 Cent Jackson, Tony Jaa, Iko Uwais, Randy Couture, Jacob Scipio, Andy Garcia, Megan Fox e Levy Tran. A dirigere, invece, c’è Scott Waugh, noto per aver diretto Need for Speed e L’ultima discesa, mentre il soggetto è di Spenser Cohen e gli sceneggiatori sono Tad Daggerhart, Max Adams e il Kurt Wimmer. Il film uscirà nelle sale il 21 settembre.