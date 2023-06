“Hai mai avuto paura?”, il nuovo film di Ambra Principato

Le sale cinematografiche italiane proietteranno il nuovo film horror/mistery dal titolo “Hai mai avuto paura?” a partire dal 27 luglio di quest’anno. Distribuito da Vision Distribution, scritto e diretto dalla regista esordiente Ambra Principato, Hai mai avuto paura? è liberamente ispirato ad uno delle opere dello scrittore Michele Mari, il quale racconta una fase estremamente decisiva nella vita di ognuno di noi: accettare sé stessi.

Per la formazione di ogni individuo è importante riconoscere la propria naturale e quindi anche saper affrontare le proprie ombre. Nel cast sono presenti: Justin Korovkin, Lorenzo Ferrante, Elisa Pierdominici, Mirko Frezza, Marta Richeldi, Mauro Marino, Claudia Della Seta, Maurizio Di Carmine, Sveva Mariani, Alessandro Bedetti e David Coco. Al momento è disponibile sia il poster ufficiale che il trailer.

La storia è ambientata in Italia nel 1813, presso un piccolo borgo dove accaduto degli inspiegabili episodi di violenza. Questi eventi sembrano accadere ad ogni plenilunio. A quanto pare si aggira un animale selvatico che attacca il bestiame rendendo disperati i poveri contadini. Il piccolo Orazio nota uno strano atteggiamento del fratello maggiore Giacomo che, nel pieno della sua adolescenza, si ribella al freddo ambiente familiare.

La bestia, così viene soprannominata dalla gente del villaggio, comincerà, però, a nutrirsi anche di sangue umano e il primo a cui viene tolta la vita è un cacciatore, il quale era venuto sulle montagne con l’intento di abbattere la bestia. Nel frattempo, anche Orazio sta facendo una ricerca sul fratello maggiore e sui suoi antenati riscoprendo il passato oscuro della famiglia.

Intanto, però, ogni volta che nel cielo spunta la luna piena, una persona muore e le vittime diventano sempre di più: diventa quindi una corsa contro il tempo per Orazio, che arriverà a scoprire una verità che non sarà in grado di accettare così facilmente. Non resta che aspettare l’uscita del film nelle sale.