Ascolta questo articolo

In una recente intervista al The Late late show Gwyneth Paltrow parla a cuore aperto, ed in occasione dei suoi 50 anni rivela il suo nuovo progetto in corso, una sua nuova serie, realizzata da Audible, intitolata “The Goop Poursuit”. L’attrice in controtendenza con le sue affermazioni si è mostrata sui social per festeggiare il suo compleanno completamente nuda ricoperta solo da una patina dorata.

Non rimpiange la sua età, anzi a quarant’anni pensava che la sua carriera sarebbe finita; icona degli anni ’90 con film come “Sliding doors”, e tornata alla ribalta con i film di Iron Man, ammette che negli anni ’90 era tutto diverso senza l’utilizzo dei cellulari. “Li odio” avrebbe ammesso, non esiste più nessuna privacy, sei sempre paparazzato ovunque .

Avrebbe inoltre ammesso nell’intervista che gli anni ’90 erano indimenticabili, perchè potevi farti di cocaina e nessuno lo avrebbe mai saputo o uscire da un locale con un perfetto estraneo ed andarci a casa; oggi con la tecnologia tutti sanno tutto, non esiste più nessuna sorpresa, i paparazzi ti seguono ovunque pronti a fotografarti.

Oggi dice di essere più equilibrata rispetto a quando aveva 20 anni e non vuole un ritorno al passato, è felice della sua vita e della sua età, parole forti dette da una attrice che non dovrebbe avere alcun pudore a mostrarsi in pubblico, dopo aver lanciato il suo profumo nel passato all’odore delle sue parti intime che ha riscosso molto successo.

Infatti si è buttata nel settore del beauty e cura della persona, prima che in ogni luogo pubblico ci fosse qualcuno pronto a riprendere e a documentare ogni apparizione delle star e a svelarne gli altarini. “Ci sono cose che possono ancora scoraggiarmi e posso avere qualche dubbio, ma mi piace chi sono” avrebbe affermato. Che sia una strategia di marketing, una nuova trovata dell’attrice?