Guardiani della Galassia Vol. 3, il capitolo finale della saga è nelle sale

Ci siamo, il degno epilogo è arrivato nelle sale cinematografiche; Guardiani della galassia Volume 3 è il film del Marvel Cinematic Universe che stavate aspettando, la banda di Rocket e Star Lord è ora al completo e deve combattere con nuovi villain degni del loro nome, l’Alto Evoluzionario e Adam Warlack.

Le recensioni sono ottime, il film ad alto tasso adrenalico porterà ancora una volta la sgangherata band in viaggio nello spazio più profondo, tra lotte fra sorelle continue, tra Gamora e Nebula, e stavolta il segno del pericolo la farà da padrone, se non vi è bastato Quill a combattere con suo padre e sconfiggerlo con la forza del suo cuore in questo terzo capitolo verrete immersi in un universo quantico senza precedenti.

Il minimo comune denominatore è appartenere l’uno all’altro, è questo che lega i protagonisti dal primo all’ultimo capitolo, mai abbandonarsi a se stessi, e ci sarà un excursus su uno dei personaggi principali. Il successo della saga è dovuto al regista James Gunn che ora è èassato alla concorrenza.

Una delle saghe più longeve che non stanca mai, con i suoi personaggi scanzonati, un pò imbranati e l’irriverente alberello Groot, di cui sono stati fatti numerosi spin-off, e speciali volge al termine quindi portandosi dietro una scia aleggiante di malinconia dovuta anche alle musiche accattivanti e all’immancabile walkman del protagonista.

Ci mancheranno tanto i Guardiani che sono più di dieci anni, che seguiamo con piacere nelle loro avventure spaziali, soffrendo con i personaggi mai banali nelle loro caratterizzazioni, e chissà quale finale è stato scritto per i fan di tutto il mondo, e se porterà le lacrime in maniera incommensurabile; ancora una volta si troveranno ad affrontare delle prove più grandi di loro, che li forgeranno nello spirito e nella mente fino all’ultimo grande sacrificio!