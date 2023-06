Frozen, Jennifer Lee non si occuperà della regia del terzo film

Ormai da un po’ circola la notizia dell’uscita ufficiale del terzo film di Frozen. Le due sorelle di Arendelle, Anna e Elsa, torneranno sul grande schermo con una grande avventura da affrontare. Ancora non si sa nulla sulla data e sulla trama, l’unica cosa certa è che i lavori sono in corso.

La nota saga di Frozen nasce nel 2013 con il primo film intitolato Il regno di ghiaccio, liberamente ispirato alla fiaba di Hans Christian Andersen: La regina delle nevi. La storia della piccola Elsa che fin da bambina ha il potere di controllare il ghiaccio. A causa, però, di un’incidente in cui viene coinvolto la sorellina Anna, Elsa deve tenere segreto il suo potere. Tuttavia, i genitori muoiono durante in viaggio in mare ed Elsa diventa.

Da lì, il grandissimo successo della Disney, che portò all’uscita del secondo film, questa volta intitolato Il segreto di Arendelle. Il secondo capitolo finisce con Anna che diventa regina di Arendelle e sposa Kristoff, mentre Elsa vive nella foresta dopo aver scoperto l’origine dei suoi poteri.

Cosa potrebbe mai accadere in questo terzo capitolo? Una nuova possibile minaccia all’orizzonte potrebbe portare le due sorelle a riunirsi per proteggere Arendelle? Al di là delle teorie, non ci è dato sapere nient’altro. L’unica certezza è la presenza dell’iconica voce di Elsa, Idina Menzel, che non si è allargata più tanto, non fornendo indicazioni sulla possibile storia e dichiarando di essere all’oscuro di tutto.

A parte il tema della trama, un’altra cosa è certa, ovvero, Jennifer Lee non sarà presente attivamente al progetto. Tuttavia, Lee fa sapere, durante l’intervista con The Wrap, che comunque prenderà parte al processo creativo come consulente perché preferisce lasciare spazio ai giovani. Molti adesso si staranno chiedendo: chi ci sarà alla regia del nuovo film di Frozen? Non resta che aspettare ulteriori notizie.