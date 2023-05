Festival di Cannes 2023, i film italiani in gara

La serata del primo giorno del Festival di Cannes 2023 si aprirà con la proiezione del film diretto e interpretato da Maïwenn: Jeanne du Barry – La Favorita del Re, con l’attessisimo ritorno di Johnny Depp. Tra i tanti titoli in gara, ci sono tre film italiani che potrebbero ricevere l’ambito premio.

Il primo è Il sol dell’avvenire, diretto da Nanni Moretti, con un cast che vede al suo interno Silvio Orlando, Barbora Bobulova, Mathieu Amalric, Jerzy Stuhr, Valentina Romani e Blu Yoshimi. La storia è ambientata negli anni ’50 e il protagonista è Giovanni, un regista, il quale sta girando un film sulla storia del segretario del PCI di un quartiere romano, che deve decidere cosa fare dopo l’invio di carri sovietici a Budapest.

A produrre il film è la moglie Paola, che in cuor suo sta progettando di separarsi, all’insaputa del marito. Al tempo stesso Giovanni sta scrivendo un film ispirato a Il nuotarore di John Cheever e immagina, nel frattempo, di girare un film che racconti la storia di una coppia che sta insieme da 40 anni, il tutto condito con musica italiana di sottofondo.

Secondo film italiano in gara è Rapito, diretto da Marco Bellocchio. Il cast è composto da Paolo Pierobon, Fausto Russo Alesi, Barbara Ronchi, Enea Sala, Leonardo Maltese e Filippo Timi. La storia parla di Edgardo Mortara, un bambino ebreo di sette anni, che nel 1858 viene tolto alla sua famiglia e prelevato dallo Stato Pontificio per essere cresciuto come cattolico.

Il bambino, infatti, era stato segretamente battezzato quando aveva solo sei mesi; per questo motivo, secondo le rigide regole papali, il bambino deve ricevere un’educazione cattolica. La famiglia lotta per riavere indietro Edgardo, ma Papa Pio IX oppone fermamente e cresce il bambino secondo la dottrina cattolica a Roma. La famiglia, però, continuerà a lottare per ricongiungersi, mentre la Chiesa vive un periodo di decadimento a causa dell’invasione delle truppe sabaude a Roma.

Terzo film italiano in gara è Chimera, diretto da Alice Rohrwacher. Nel cast ci sono Josh O’Connor, Isabella Rossellini, Alba Rohrwacher, Carol Duarte e Vincenzo Nemolato. La storia prende avvio negli anni ’80 durante i quale si assite ad un alto traffico di manufatti storici. Il progragonista è un archeologo britannico che finisce per essere coinvolto nel mercato nero di alcuni reperti storici rubati in alcune tombe durante gli scavi.