Fast X, il nuovo film della saga di Fast & Furious arriverà nelle sale il 18 maggio

L’anno scorso sono iniziate le riprese di Fast X e sulle strade di Roma è stato possibile assistere ad alcune scene che saranno poi presenti sul grande schermo. In particolare l’attore Jason Momoa ha girato diverse scene in motocicletta per le strade romane. Il suo personaggio si chiama Dante ed è il nuovo antagonista di Dom Toretto, che si presenta a Roma creando caos e confusione nella città; inseguimenti, bombe, esplosioni e molto altro invaderanno le strade della capitale italiana.

Il film uscirà nelle sale cinematografiche il 18 maggio ed è proprio a Roma che è stata trasmessa l‘anteprima mondiale. La conferenza stampa si è tenuta al Cinema Barberini e tra gli attori presenti è mancata la presenza di Jason Momoa; mentre, invece, non è mancato il resto del cast.

L’attore e produttore Vin Diesel, il regista del film Louis Leterrier, che è entrato in scena durante le riprese per sostituire Justin Lin, alcuni attori veterani come Michelle Rodriguez, Jordana Brewster, Tyrese Gibson, Sung Kang (che è entrato a far parte della saga dal terzo film) e poi gli acquisti più recenti Charlize Theron, Nathalie Emmanuel, Scott Eastwood, John Cena e i nuovi arrivati Alan Ritchson, Daniela Melchior e Brie Larson.

Fra tutti, quello che si è mostrato più entusiasta dell’anteprima è stato proprio lui, Vin Diesel. Tanto più che durante l’intera conferenza con i giornalisti si è alzato più volte ed ha applaudito i suoi colleghi attori. Sopra il palco si è sentito come se fosse a casa, tanto da farne gli onori. Di fronte al Colosseo si comporta come un bambino, felice ed elettrizzato e senza parole di fronte alla bellezza della Città Eterna.

Non è l’unico attore ad avere l’Italia, e Roma in particolare, nel cuore. Molti attori che si trovano a recitare nel nostro bel Paese rimangono stupiti ed è sempre un piacere e una soddisfazione ospitare questi eventi. La capitale italiana, infatti, si è prestata in qualità di set cinematografico innumerevoli volte, questa è solo l’ultima di una lunghissima lista.