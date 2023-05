Fanum, al via le riprese del mystery thriller di Iris Gaeta

L’annuncio è ufficiale, le riprese di Fanum sono iniziate. Il film è un mystery thriller ambientato a Tarquinia. Qui, una giovane ragazza archeologa ed esperta di civiltà etrusca si ritrova ad essere coinvolta in una serie di omicidi e lei diventa la prima sospettata. Il film è scritto da Cristiano Gazzarrini, Nicolò Gaetani e Enrico Savini e diretto da Iris Gate, nota per i suoi corti.

Ora la regista si ritrova a lavorare a quello che si presenta come il suo esordio come regista di lungometraggi. La produzione, invece, è di Play Entertainment. A finanziare il film c’è la MIC, Lazio Cinema International 2022, in co-produzione con Agresywna Banda e con il patrocinio del Comune di Tarquinia.

Protagonisti principali sono Valeria Solarino e Michele Rosiello. Oltre a loro, nel cast ci sono anche: Valeria Bilello, Lorenzo de Moor, Fortunato Cerlino, Davide Sebasti, Federico Pacifici, Cristian Di Sante, Alessia Franchin e Valentina Oteri. Secondo alcune voci le riprese dureranno circa 5 settimane e sarà ambientato tra Tarquinia e dintorni.

La trama

La storia si concentra su Marianne (intepretata da Valeria Solarino), un’archeologa anglo-italiana, esperta in particolar modo della civiltà etrusca. Un giorno torna a Tarquinia per vendere la casa di famiglia. Nello studio di sua madre, anch’essa archeologa, trova i suoi ultimi studi sul Fanum Voltumnae, un luogo sacro per gli etruschi e da sempre oggetto di studio ma mai localizzato.

La giovane archeologa decide di provare a cercare questo luogo e si rimette in gioco con lo scopo anche di ritrovare se stessa. Ma la sua ricerca viene ostacolata da un killer che sembra non essere del presente, ma giungere da un passato lontanto e che sta eliminando varie vittime con sacrifici rituali individuate tra chi cerca di profanare i segreti della civiltà etrusca.

Marianne si ritrova così ad essere coinvolta in una serie di omicidi, mettendo in pericolo la propria vita; la protagonista si mette sulle tracce del serial killer anche per scongiurarsi dalle accuse di omicidio da parte del commissario Braschi (interpretato da Michele Rosiello), che sospetta principalmente di lei.